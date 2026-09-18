Балистичният терор по Украйна не спира: Русия адаптира тренировъчна ракета, по-евтина от "Искандер" (ВИДЕО)

През последните месеци Русия е открила и разработва по-евтини ракети от балистичните "Искандер" - тя вече използва ракети RM48U срещу Украйна в голям мащаб. Според анализ на Reuters, основан на данни от украинските разузнавателни служби, първоначално тези оръжия са били предназначени единствено за обучение на подразделенията за противовъздушна отбрана. Сега обаче те се явяват в основата на продължаващия терор на диктатора Владимир Путин.

Колко ракети RM48U е използвала Русия?

През юли и в началото на август ракетите RM48U са съставлявали повече от половината от 228-те балистични и хиперзвукови ракети, които Русия изстреля срещу Украйна.

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През юли Русия е извършила 158 удара с балистични и хиперзвукови ракети – най-голям брой изстрелвания за един месец от началото на пълномащабната война. От тях 87 са били от типа RM48U.

Още 70 изстрелвания са регистрирани през първите осем дни на август, 36 от които със същите ракети.

🚨 Russia has found a cheaper alternative to Iskanders — and is already using it extensively against Ukraine



Reuters reports that Moscow has begun mass-deploying RM48U missiles, originally designed as training targets for air-defense crews.



They are now being launched from… pic.twitter.com/IYi000Tryr — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2026

С какво RM48U се различава от ракетите "Искандер"?

RM48U първоначално е разработена за обучение на подразделения за противовъздушна отбрана. Ракетата следва балистична траектория, но е по-малко мощна и точна от „Искандер“.

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Според украински експерти средното отклонение на RM48U от целта може да е около 300 метра.

Използването на по-евтините RM48U позволява на руските сили да съхранят запасите си от по-скъпи ракети, включително „Искандер“, севернокорейските KN-23 и „Циркон“. Наличните данни, цитирани от Reuters, сочат, че това може да е свързано с намерението на Русия да запази по-мощните ракети за бъдещи удари, включително през зимния период.