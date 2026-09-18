Операция "Вивалди": ВСУ нанесоха тежки поражения на елитния руски корпус "Рубикон"

По време на контраофанзивната операция "Вивалди", която се провежда в северната част на Донецка област, са били нанесли сериозни загуби на елитното руско подразделение "Рубикон". Поради тази причина руското командване се е принудило да го изтегли от Лиманското направление и да го изпрати в друга част на фронта. Това съобщиха от Трети армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна, командван от бригаден генерал Андрий Билецки. "Рубикон", както е известно, е руската част, специализирана в използването на ударни, разузнавателни и FPV дронове.

"Бойците на Трети армейски корпус извадиха от строя системата за командване и управление на "Рубикон": те унищожиха логистиката му, складовете за боеприпаси, точките за изстрелване на дронове и опитните оператори на дронове. Руснаците загубиха способността си бързо да попълват частта с ресурси и обучен персонал.

Губейки личен състав и техника и неспособен да се разгърне поради украинските системи за електронна война и противовъздушна отбрана, врагът започна да напуска позициите си, изоставяйки след себе си техника. За да запази това, което е останало от частта, руското командване предислоцира "Рубикон" в друго направление", се казва в съобщението, цитирано от "Украинска правда".

Бригаден генерал Денис Прокопенко вече коментира, че оператори на "Рубикон" се пращат за боевете за превземане на Добропиля, Покровското направление. Отделно за там се трупат резерви от бронирана техника и войници.

Azov commander Denys Prokopenko assesses Russia could mobilize up to 600,000 troops by winter, with open mobilization beginning after elections in late September. He expects worsening weather in October to push Russian forces from small infantry assaults toward mechanized… pic.twitter.com/iE1DBJPFWj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 18, 2026

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