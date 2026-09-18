"Путин, всяка година казваш, че малко ти остава до Донбас": Рязка промяна в САЩ по линия сделки - край на войната

Думи на американския пратеник Джаред Къшнър - зет на Доналд Тръмп - към руския диктатор Владимир Путин по време на визитата му в Кремъл през септември 2026 г. заедно с другия представител на САЩ Стив Уиткоф описват по невероятно добър начин дилемата на Тръмп в 18-месечните му мъки да сложи край на войната в Украйна. The New York Times цитира разговор между Къшнър и лидера в Москва, който изразил вяра, че до няколко месеца руската армия най-накрая ще превземе целия украински регион Донбас. А в това време Русия щяла да нанесе удар по украинската електроенергийна мрежа, подготвяйки почвата за тежка зима.

Тогава Джаред Къшнър се опитал да му възрази. „С цялото ми уважение, точно това ни казахте и преди една година“, посочил той пред Путин, който десетки пъти променяше крайния срок за завземане на неокупираните части на Донецка област. „Какви са шансовете да се върнем тук след още една година и вие отново да казвате същото? Може би няма да загубим още една година?“. Разговорът е описан от човек, запознат с преговорите, и от американско длъжностно лице, пише авторитетното издание.

И все пак - администрацията на Тръмп залага на това да предлага ползи на Русия, от които се надява Путин най-накрая да седне на масата за добросъвестни преговори.

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Рязка промяна: Сделките, които Тръмп готви за Путин

Тази седмица Конгресът на САЩ прие историческия закон за "адските санкции", насочен срещу енергийния сектор на Русия – нов опит да се накара страната да страда заради инвазията си и да се окаже натиск върху Путин да направи компромиси.

Само че според двама души, близки до преговорите, Белият дом в момента обмисля сключването на бизнес споразумения с Руската федерация, преди тя да прекрати военните действия в Украйна. Сделките са възможни, тъй като биха показали, че САЩ подхождат сериозно към възстановяването на отношенията с Москва, твърдят източниците на NYT.

Този подход представлява промяна спрямо обещанието на Тръмп от миналата година, че бизнес споразумения с Русия няма да бъдат сключвани, „докато не уредим въпроса с войната“. Това показва, че пратениците на Тръмп за прекратяване на войната Стив Уиткоф и Джаред Къшнър търсят нови начини да убедят Русия да спре военните действия, след като вече стана ясно, че Украйна няма да се оттегли от частта от собствената си територия, която Путин настоява да контролира, преди войната да приключи.

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Това контрастира с подхода, застъпван както от републиканците, така и от демократите в Конгреса - да не говорим за европейските съюзници на Киев и самата Украйна - че само засиленият икономически и военен натиск върху Владимир Путин може да го принуди да направи компромис.

Тръмп даде да се разбере, че ще подпише законопроекта за "адските санкции", чийто съавтор е покойният републикански сенатор Линдзи Греъм. Този проект, ако се превърне окончателно в закон, ще позволи на президента да наложи мита в размер до 100 процента върху държавите, които купуват най-много руски нефт или газ, и ще наложи санкции срещу руски длъжностни лица, бизнесмени и финансови институции. Сенатор Дарлин Греъм, сестрата на Линдзи Греъм, която го замести на поста му, заяви, че това ще „увеличи преговорната сила на президента“.

Снимка: Джаред Къшнър, president.gov.ua

"Морков и тояга"

Но доколкото администрацията на Тръмп следва подход на „морков и тояга“ спрямо Путин, изглежда, че акцентът е върху „морковите“. Американски представител казва, че администрацията иска да създаде повече стимули за членовете на руския елит, за да настояват за мир. Сключването на някои бизнес сделки преди края на войната би могло да помогне да се убедят антиамериканските "ястреби" около Путин, че Тръмп наистина иска да създаде нови отношения с Русия.

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Балаж Ярабик, бивш дипломат на Европейския съюз в Киев, който сега работи във фирма за политически анализи, заяви, че има признаци, че САЩ „обмислят по-големи отстъпки към Русия“. Вашингтон „сега дава сигнали, че някои споразумения биха могли да бъдат сключени, ако Москва първо прояви конкретна сдържаност“, заяви Джарабик, който следи отблизо преговорите. „Преди това Вашингтон се противопоставяше на подписването на такива споразумения преди сключването на примирие".

Съветникът по външна политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви след срещата на Путин с Уиткоф и Къшнър на 5 септември, че „икономическите въпроси и потенциалните големи, взаимноизгодни руско-американски проекти са били обсъдени доста подробно“.

Кремъл промотира бизнес възможности пред Белия дом още откакто Тръмп се върна на поста си миналата година. Руски официални лица предлагаха сделки за редкоземни елементи и алуминий, съвместни предприятия в Арктика и дори привличане на американски компании за продажба на руски природен газ в Европа.

Тръмп е определял икономическия потенциал на Русия като „огромен“, но преди това е представял бизнес сделките като награда за Русия, ако тя сключи мир. „Те искат да правят бизнес“, заяви Тръмп преди срещата си на върха в Аляска с Путин през август миналата година. „Но няма да правят бизнес, докато не уредим въпроса с войната".

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Нови идеи

Тази промяна сега, изглежда, отразява стремежа на администрацията към нови идеи за прекратяване на войната, след като преговорите относно евентуално оттегляне на Украйна от останалата част от Донбас затънаха в безизходица. Къшнър спомена патовата ситуация по време на видеоконференция на събрание на международни поддръжници на Украйна в Киев миналия уикенд – годишната среща на YES.

Снимка: Джаред Къшнър, Стив Уиткоф, Володимир Зеленски, president.gov.ua

„Президентът Путин изложи своята линия за това, което иска да постигне“, каза Къшнър. „Ако Украйна, знаете, искаше да се оттегли до тази линия, тогава очевидно имаме останалата част от споразумението изготвена и подготвена. В момента Украйна не иска да направи това", посочи очевидното той. Там е "крепостният пояс" на украинските сили, който Путин не може да превземе още от 2014 г. и който би разгърнал пътя му към още по-агресивни военни действия във вътрешността на Украйна в бъдеще, ако диктаторът успее да спечели територията.

Къшнър продължи, като посочи, че задачата на администрацията на Тръмп „в ролята на посредници“ е да „намери творческо решение“, което „да позволи и на двете страни да продължат напред“. Той заяви, че Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски са много ангажирани с преговорите и „това, което чухме, е, че президентът Путин също е много ангажиран с това“.

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В този момент част от публиката в Киев избухна в смях – знак за дълбокия скептицизъм сред съюзниците на Украйна по отношение на безпристрастното представяне на преговорите от страна на администрацията на САЩ.

Украински официални лица заявиха, че тристранните мирни преговори между САЩ, Украйна и Русия биха могли да бъдат възобновени през октомври. Очаква се по време на тези преговори да бъде обсъдена възможността за ограничено примирие - прекратяване на ударите срещу кораби в Черно море или срещу енергийната инфраструктура.

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