"Ние сме политици, не експерти по човешки права": Мицкоски пита от САЩ защо да вписва българите в конституцията (ВИДЕО)

"Ние сме политици, не сме експерти по човешки права", каза македонският премиер Християн Мицкоски във Вашингтон по време на дискусия на Атлантическия съвет относно отношенията между САЩ и Северна Македония и пътя на страната му към Европейския съюз, като думите му бяха във връзка с изискванията на европейската преговорна рамка от 2022 г. за вписване на македонските българи в македонската конституция. Той обвини предишното правителство, че се е съгласило на всичко, наричайки консенсуса от 2022 г. празен лист хартия.

Мицкоски обърна внимание, че в преамбюла на македонската конституция има изброени различните националности, като искането е да се включат и българите.

"Това е много странно, защото под "И други" са всички граждани на моята държава. Има "И други". Сред тях е българската общност", каза Мицкоски и добави, че българите не са повече от 3000 души, въпреки че по официални данни македонските граждани с български паспорти са около 200 000.

"Не говорим за 300 000, не говорим за 3 млн., а за 3 хил. Добре, защо трябва да го правим? Говорим за човешки права. Защо трябва да го правим?", попита Мицкоски.

Според него процесът за присъединяване на ЕС би трябвало да е основан на заслуги, но по думите му, ако се анализира случаят на Северна Македония, за съжаление не се основава на заслуги.

Мицкоски заговори за изкуствено създадени пречки и припомни за промяната на конституционното име на страната и добави, че сега се иска нова промяна в македонската конституция. "Никой не може да ти гарантира, че това е последното". ОЩЕ: Марта Кос уби македонските опорки: Никоя държава никога не е получавала гаранция за влизане в ЕС

Китайското карго било американски интерес

Македонският премиер представи във Вашингтон китайското карго и Коридор 10 като американски интерес, въпреки че Китай е най-значимият стратегически, икономически и технологичен конкурент на САЩ в глобален мащаб. Нещо повече, той намекна, че Коридор 8 е пилеене на пари, при положение, че е посочен като ключов за САЩ в доклад на Държавния департамент до конгреса за Западните Балкани и който е стратегически важен за НАТО.

От думите на Мицкоски се разбра, че той иска Северна Македония да се превърне в хъб за LNG от Гърция, а не да бъде само консуматор. Той обърна внимание на енергийния терминал в Александруполис и връзката със Северна Македония. "Този интерконектор според плана, който предвидихме в миналото, ще бъде завършен в първата половина на следващата година. Междувременно този тръбопровод е безполезен, ако ние продължим на север, а истинската връзка е коридор 10", посочи Мицкоски, оправдавайки връзката и китайското карго със Сърбия с осигуряването на американски втечнен газ за Централна Европа.

"Всичко друго е пиленее пари за нищо", каза Мицкоски. Той обаче не посмя да каже директно Коридор 8, но кое е това друго, аналогично на Коридор 10?

Мицкоски продължи, че страната му не е голям консуматор и анонсира, че преди седмици е започнал друг проект, друг интерконектор, друг тръбопровод, който ще свърже Северна Македония със северния му съсед (бел. ред Сърбия) и общо взето, че завършвайки двата проекта ще бъде реална конкуренция на руския газ.

Думите му дойдоха при положение, че Европейският парламент отчита ширещо се сръбско и руско влияние в Северна Македония и на фона на това, че Сърбия все още е изцяло зависима от руския газ. Може би за това и македонският премиер пропусна да назове името на северния си съсед - Сърбия. ОЩЕ: В търсене на богати чужденци: ЕС критикува Северна Македония, че имитира законодателство срещу "златните визи"

Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski

"Моята родина" и "моята страна"

В повечето случаи, в които му се налагаше да спомене Северна Македония, македонският премиер Християн Мицкоски използваше думи като "моята страна", "моята родина", но не и конституционното име на страната.

Това е традиция за него при международни участия, въпреки че беше представен като премиер на Северна Македония и говореше за отношенията между САЩ и Северна Македония. ОЩЕ: Няма драма да го наричат северномакедонски премиер: Мицкоски се подмазва на Тръмп в медията на Стив Банън