Полското разузнаване предупреди: Русия подготвя "случайни" удари по членки на НАТО

"Има реален риск дронове или ракети да навлязат на територията на една или повече държави от източния фланг на НАТО и дори да причинят щети. Официалната версия би била, че става въпрос за инцидент и че НАТО няма основания за ответни действия." Предупреждението отправи полският премиер Доналд Туск, позовавайки се на данни на разузнаването. Подобен сценарий може да има за цел да провери доколко Алиансът наистина е готов да защити своите членове, добави той.

По-рано се говореше за нарастваща руска заплаха и риск от по-нататъшна ескалация. Сега вече обаче разузнаването дава много по-конкретни оценки на база на събрани данни от полските, натовските, украинските и американските служби.

"Г-н президент, изтрийте публикацията!"

Междувременно вчера полският президент Карол Навроцки заяви, че полската нация може да загуби територия, но не и родината си. В реч по случай 87-ата годишнина от съветското нахлуване в Полша по време на Втората световна война, Навроцки спомена грешките на лидера на нацистка Германия Адолф Хитлер и съветския диктатор Йосиф Сталин. "Едните искаха да вземат тялото, а другите - душата, но забравиха, че ние, поляците, сме народ, който може да загуби територията си дори за 123 години или за следващите шест, но ние сме народ, който никога няма да се откаже от душата си. Може да загубим територия, но никога няма да загубим родината си", каза Навроцки. От президентския офис публикуваха откъс от това изявление в официалния си профил в социалната мрежа Х.

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Това породи гневна реакция от страна на Доналд Туск, който призова Навроцки да изтрие тази публикация. "Господин президент, предлагам да изтриете тази публикация. Нямаме намерение да се откажем и от сантиметър от нашата територия", написа полският премиер.

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