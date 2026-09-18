"И нас ни заплашва Русия, но така не може": Баварският премиер иска отнемане на помощи за украински мъже

Баварският премиер Маркус Сьодер призовава за отнемане на помощите за украински мъже, подлежащи на военна служба. "Ние подкрепяме Украйна както почти никоя друга държава. В края на краищата, и ние сме заплашени от Русия. Въпреки това... младите, трудоспособни мъже от Украйна не трябва да получават обезщетения за безработица, а вместо това трябва да дадат по-значителен принос за отбраната на страната си", написа Сьодер в социалната мрежа X.

Той също така поиска Киев да закупи повече германско оръжие със средствата, отпуснати от Берлин т.е. финансовата помощ от Германия за Украйна да се връща в германската икономика чрез поръчки към немските отбранителни компании.

Сьодер настоява също така Германия, подобно на САЩ, да преговаря с Украйна за достъпа до нейните критични суровини чрез двустранни споразумения с Киев.

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Припомняме, че от юни 2022 г. украинските бежанци в Германия получаваха т.нар. Bürgergeld (помощ за граждански доход/гражданска подкрепа), които им осигурява директен достъп до бюрата по труда, интеграционни курсове и стандартни социални плащания (над 500 евро на месец на човек и покриване на наем и отопление). Сьодер и неговата партия Християндеморатически съюз настояват тази привилегия за украинските мъже да бъде напълно премахната. В Германия живеят над 200 000 украински мъже на възраст между 18 и 60 години, подлежащи на мобилизация.

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