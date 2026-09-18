Църковен празник на 19 септември: Какво задължително се слага на трапезата

Според православния календар 19 септември е празникът на светите мъченици Трофим, Саватий и Доримедон. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 19 септември - традиции, обичаи и забрани

Трофим и Саватий са живели в град Антиохия Писидийска. Според преданието, те са били християни и открито са изповядвали вярата си. По това време имперската власт е изисквала населението да почита езическите богове, а отказът да се практикуват подобни практики е можел да доведе до преследване и смърт.

По време на един от езическите празници Трофим и Саватий станали свидетели на поклонение пред идоли. Те отказали да участват в езическия ритуал и открито заявили вярата си в Исус Христос.

За това светците били арестувани и разпитвани. От тях било поискано да се отрекат от християнството, но мъчениците останали непоколебими.

Саватий бил подложен на особено жестоки мъчения. Управителят се опитал да го принуди да се отрече от вярата си и да се пожертва на езическите богове. Светецът отказал. Според легендата, той е бил подложен на множество мъчения, но дори по време на страданията си, Саватий продължавал да се моли и смело издържал изпитанията. В крайна сметка мъченикът умрял от мъченията, които претърпял, оставайки верен на Христос докрай.

Трофим също не се отрекъл от вярата си. След смъртта на Саватий той бил подложен на още мъчения. Но въпреки Трофим не се отказал от християнството. Той продължил да изповядва Христос и отказал да се поклони на езически богове. В крайна сметка мъченикът бил екзекутиран заради вярата си. Християните запазили спомена за Трофим като човек, който поставил лоялността си към Бога над собствения си живот.

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Доримедон бил благородник и според легендата заемал висок пост. Той бил християнин и криел вярата си, за да не бъде преследван. Когато Доримедонт научил за страданията на Трофим, той дошъл при него и подкрепил мъченика. Светецът не се страхувал открито да се признае за последовател на Христос. Заради това Доримедонт също бил заловен. Той бил измъчван заедно с Трофим, но нито един от двамата не склонил да се отрече от вярата си.

Какво не бива да правите на 19 септември? Според народното поверие, човек не бива да бъде алчен. Друго поверие е свързано с меда. Вярвало се е, че тези, които не споделят сладкото лакомство с другите, ще се сблъскат с нещастие и проблеми през цялата следваща година.

Какво можете да правите на 19 септември? За пчеларите този ден бележи специален период, известен като „пчелната деветка“. В продължение на девет дни пчеларите подготвят пчелините си за студеното време.

На този ден на трапезата задължително се слага мед - вярва се, че това привлича изобилие и късмет.