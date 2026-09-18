А1 Tech Trip 2026: бъдещето на технологиите, изкуствения интелект и киберсигурността

Решения за умния дом, персонализирани дигитални услуги и новите iPhone 18 Pro и iPhone Pro Max представи А1 пред журналисти

А1 представи ключовите тенденции в развитието на технологиите и услугите за потребителите и бизнеса на традиционното си медийно събитие A1 Tech Trip. Сред основните теми тази година бяха развитието на фиксираната и мобилната мрежа, новите дигитални услуги за все по-персонализирано потребителско изживяване, нарастващата роля на изкуствения интелект и необходимостта от повишаване на киберустойчивостта. Компанията отбеляза и премиерата за България на новата серия смарт устройства на Apple, чиито продажби стартираха днес.

Над 181 хиляди жители в 64 общини в Северозападния и Северния централен район на България вече имат достъп до високоскоростен интернет в резултат от проекта на А1 по Плана за възстановяване и устойчивост. Постигнатото в разгръщането на цифровата свързаност и значението му за регионите представи Валентина Иванова, старши мениджър „Планиране и развитие на оптичната мрежа“ в А1.

Свързаността все повече се превръща в основа на цялостен дигитален начин на живот, в който услугите се адаптират към индивидуалните потребности на всеки клиент. Новите решения на А1 за умния дом, разширяващите се възможности за персонализация на услугите чрез платформата Select и специалните предложения за деца и тийнейджъри в училищна възраст и техните родители представи Лилия Спасова, старши мениджър „Продукти и услуги за частни клиенти и роуминг“ в А1.

Изкуственият интелект създава нови възможности, но поставя и редица правни и регулаторни въпроси, докато телефонните измами чрез spoofing изискват все по-координирани действия за защита на потребителите. Правните аспекти при използването на AI, механизмите на spoofing атаките и мерките, които А1 предприема за противодействие на този тип злоупотреби, представи Христина Бурдашева, старши директор „Правна и регулаторна политика“ в А1. Тя даде и практически насоки как потребителите могат да разпознават потенциални измами и да се предпазват от тях.

Киберустойчивостта вече е ключова част от устойчивостта на всеки бизнес, а защитата изисква комбинация от технологии, експертиза и постоянна готовност за реакция. Решенията за киберсигурност, които А1 предлага на корпоративните клиенти, представи Мария Мънзова, мениджър „ICT и фиксирани услуги за корпоративни клиенти“ в А1. Реални примери за киберинциденти в България от последните седмици и подхода на технологичната компания за предотвратяване и противодействие на подобни атаки показа Андреа Сотиров, мениджър „Киберсигурност и мрежови архитектури“ в А1.

Ръстът на трафика в мобилната мрежа, развитието на 5G технологиите и подготовката за следващото поколение свързаност бяха сред другите основни акценти на A1 Tech Trip. Георги Коджаиванов, директор „Конвергентна мрежа и услуги“ в А1, представи развитието на мобилната мрежа и отличията, които тя получава от независими международни организации като Ookla, Opensignal и nPerf. Сред технологичните постижения са първата в света демонстрация на 5G SA роуминг в партньорство с COSMOTE в рамките на проекта 5G SEAGUL и първата частна мобилна мрежа, която А1 изгражда за летище „Васил Левски“ – София. Компанията работи и по трансграничните проекти WAVEO за непрекъсваеми 5G роуминг услуги между България и Румъния и Multimodal-5G за транспортния коридор Крит–Пирея–Атина–Симитли, както и по проучвания на възможностите на 6G технологията.

Премиерата на новото поколение устройства на Apple беше сред акцентите на събитието. От днес А1 стартира продажбите на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5, а данни за развитието на пазара на мобилни устройства и аксесоари в България представи Александър Кръстев, старши мениджър „Управление на продуктово портфолио и аксесоари“ в А1.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max идват с най-усъвършенстваната Pro система от камери в iPhone досега, както и със значителен напредък в живота на батерията и производителността. Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 разполагат с новата Health Sensing System и Readiness Score, като Ultra 4 предлага до 50 часа живот на батерията при нормална употреба. AirPods 5 се отличават с активно шумопотискане (Active Noise Cancellation) в отворен дизайн и подобрено качество на звука.

Новите устройства се предлагат в брой и на лизинг с планове Unlimited, а информация за цени и наличности е достъпна на a1.bg. iPhone Duo ще се присъедини към портфолиото на А1 през октомври.