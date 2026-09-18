The New York Times: Зетят на Тръмп е уязвил Путин за Донбас и кога Русия ще го превземе

Джаред Къшнър, зетят на американския президент Доналд Тръмп, е успял да "сецне" вербално и то доста зловещо руския диктатор Владимир Путин. Това пише в свой материал The New York Times, в който предоставя информация за срещата на Къшнър и Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, с Путин. Става въпрос за срещата в началото на септември в Москва, след която Къшнър и Уиткоф отидоха в украинската столица Киев.

Стига едно и също, другарю Путин

Как Къшнър е уязвил Путин? Руският диктатор е почнал да уверява зетя на Тръмп и Уиткоф, че руската армия щяла да превземе цял Донбас до няколко месеца. Обаче Къшнър му е отговорил така: "С цялото ми уважение, Вие ни казахте точно това преди година. Какви са шансовете да се върнем тук след още една година и вие отново да казвате същото? Може би да не губим (нова цяла) година?". Не е ясно каква е била реакцията на Путин.

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