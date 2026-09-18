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The New York Times: Зетят на Тръмп е уязвил Путин за Донбас и кога Русия ще го превземе

18 септември 2026, 14:53 часа 841 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
The New York Times: Зетят на Тръмп е уязвил Путин за Донбас и кога Русия ще го превземе

Джаред Къшнър, зетят на американския президент Доналд Тръмп, е успял да "сецне" вербално и то доста зловещо руския диктатор Владимир Путин. Това пише в свой материал The New York Times, в който предоставя информация за срещата на Къшнър и Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, с Путин. Става въпрос за срещата в началото на септември в Москва, след която Къшнър и Уиткоф отидоха в украинската столица Киев.

Стига едно и също, другарю Путин

Как Къшнър е уязвил Путин? Руският диктатор е почнал да уверява зетя на Тръмп и Уиткоф, че руската армия щяла да превземе цял Донбас до няколко месеца. Обаче Къшнър му е отговорил така: "С цялото ми уважение, Вие ни казахте точно това преди година. Какви са шансовете да се върнем тук след още една година и вие отново да казвате същото? Може би да не губим (нова цяла) година?". Не е ясно каква е била реакцията на Путин.

В момента Русия контролира малко под 80% от Донецка област, но заради успеха на украинската операция "Вивалди" украинската армия успя да вземе отново позиции в Луганска област, която Русия отдавна обяви за изцяло превзета. Сега украинците имат много малко територия там, която контролират, около 1%, но преди операцията беше още по-малко - ОЩЕ:

Колкото до "военните успехи" на Русия, Z-блогърът Владимир Романов публикува нови видеокадри от украински удари по т.нар. магистрала "Новорусия" в окупираните от руснаците украински земи. Романов го направи, за да опровергае местната администрация, че всичко с този път вече било наред и "под контрол":

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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