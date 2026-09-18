"40 минути чакане на автобус": Сигнал за единствената връзка на Суходол и Горна баня с метрото

За системно чакане на автобус по линия 111 сигнализира медиите гражданин на име Стоян Киров. Става въпрос за единственият автобус, който осигурява връзка на тези квартали с метролиния 3. Проблемът отдавна бил ежедневие за жителите на кварталите Суходол и Горна баня, а особено тежко било положението през зимата, което превръщало случая не просто в неудобство а в реален ежедневен проблем, особено за семейства с малки деца.

"Когато автобусът закъснее с 30–40 минути, както се случва регулярно, хората на практика остават без нормална връзка с метрото и с останалата част на града", добавя авторът на сигнала.

В слуачите, когато този автобус не спазва разписанието си, алтернативата често е такси или личен автомобил – вариант, който не е реалистичен за много семейства и напълно обезсмисля идеята за достъпен обществен транспорт.

Последният пример от тази сутрин

"Днес, 18 септември 2026 г., на спирка „Метростанция Горна баня“ отново се наложи да чакам над 40 минути автобус 111", сигнализира гражданинът.

Въпроси към Столична община: Колко още трябва да чакаме?

Гражданинът поставя въпрос към Столична община, Центъра за градска мобилност и всички институции, отговорни за организацията на градския транспорт.

"Колко още трябва да чакаме? Колко още зими трябва родители с деца да стоят по спирките по 30–40 минути? Колко още пъти гражданите трябва да закъсняват за работа, училище, детска градина и медицински прегледи, защото единственият автобус, на който разчитат, не идва навреме?", пита още Киров.

Той пита още защо автобус 111 системно не спазва разписанието си, колко често се регистрират закъснения от 30 и повече минути, какви мерки се предприемат, предвижда ли се увеличаване на броя на автобусите или промяна на разписанието и каква е предвидената алтернатива за жителите на Суходол и Горна баня при поредното сериозно закъснение.

Той е категоричен, че хората от Суходол и Горна баня също работят, учат, водят децата си на училище и детска градина, имат медицински и други ангажименти и имат право на предвидим и надежден обществен транспорт, а не да планират ежедневието си около въпроса дали автобусът ще дойде след 10 минути или след 40.

Сигналоподателят заявява, че хората не искат привилегии, а нормален транспорт.

"Искаме да можем да заведем децата си до училище или детска градина, да отидем на работа и да се приберем у дома, без да прекарваме десетки минути в неизвестност на автобусната спирка. Надявам се този проблем да получи публичност, защото зад едно „закъснение на автобус“ стоят стотици хора, които всеки ден губят време и са принудени да се справят с липсата на реална транспортна алтернатива", посочва още човекът.