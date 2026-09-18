Войната в Украйна:

Нов формат на съюз на Украйна със 7 държави обяви Зеленски (ВИДЕО)

18 септември 2026, 15:11 часа 400 прочитания 0 коментара
Снимка: Володимир Зеленський/Facebook
Нов формат на съюз на Украйна със 7 държави обяви Зеленски (ВИДЕО)

Украйна инициира нов регионален формат, "Карпатската осморка" (К8), който обединява осем държави от Карпатския регион. К8 включва Украйна, Румъния, Сърбия, Полша, Словакия, Чехия, Австрия и Унгария. ЕС също е партньор на формата. Учредителната среща на върха се провежда от 18 до 20 септември в Буковел, Ивано-Франковска област. В последния момент обаче на срещата не дойде словашкият премиер Роберт Фицо, но сръбският президент Александър Вучич е там.

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че инициативата има за цел да развие сътрудничеството в областта на сигурността, икономиката, инвестициите и трансграничните отношения.

На срещата Вучич заяви, че Белград е готов да участва в развитието на транспортната инфраструктура на региона – по-специално железопътни линии и пътища – както и в улесняването на граничните преминавания.

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По-важното - срещата е едно от предварителните събития за обсъждане и на европейската ПВО система "Фрея" за противодействие на балистични ракети. Идеята за системата е на Украйна.

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Украйна война Украйна Карпатската осморка
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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