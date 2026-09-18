Нов формат на съюз на Украйна със 7 държави обяви Зеленски (ВИДЕО)

Украйна инициира нов регионален формат, "Карпатската осморка" (К8), който обединява осем държави от Карпатския регион. К8 включва Украйна, Румъния, Сърбия, Полша, Словакия, Чехия, Австрия и Унгария. ЕС също е партньор на формата. Учредителната среща на върха се провежда от 18 до 20 септември в Буковел, Ивано-Франковска област. В последния момент обаче на срещата не дойде словашкият премиер Роберт Фицо, но сръбският президент Александър Вучич е там.

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че инициативата има за цел да развие сътрудничеството в областта на сигурността, икономиката, инвестициите и трансграничните отношения.

Today, for the first time, here in Ukraine, in our part of the Carpathians, we hold a Summit that brings together all the Carpathian states, the regions and communities of our countries. We are launching a new format – “C8,” the Carpathian Eight – bringing together us and our… pic.twitter.com/tcIupMsBBK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2026

На срещата Вучич заяви, че Белград е готов да участва в развитието на транспортната инфраструктура на региона – по-специално железопътни линии и пътища – както и в улесняването на граничните преминавания.

По-важното - срещата е едно от предварителните събития за обсъждане и на европейската ПВО система "Фрея" за противодействие на балистични ракети. Идеята за системата е на Украйна.

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