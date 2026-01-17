Макрон: Извинявайте, но ще трябва да ме изтърпите (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон се появи с тъмни слънчеви очила по време на официална среща в Елисейския дворец, посветена на бъдещето на Нова Каледония. Той поясни, че се налагало да ги носи "за известно време" заради незначителен здравословен проблем с очите.

"Моля да ме извините за тези очила, които са свързани с безобиден проблем", каза президентът като добави: "Ще трябва да ме изтърпите".

Предния ден вече бе направило впечатление, че той има възпаление на окото, тъй като се появи с кръвясало дясно око пред френски военнослужещи във военната база в Истр (департамент Буш-дю-Рон).

