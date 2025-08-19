Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Макрон: Не бъдете наивни, Путин е ламя

19 август 2025, 13:02 часа 624 прочитания 0 коментара
Владимир Путин е "хищник, огромна ламя пред портите ни", която "трябва да продължава да яде, за да оцелее". Това каза днес френският президент Еманюел Макрон, призовавайки европейците да "не бъдат наивни" спрямо Русия, която, по думите му, ще остане "трайно дестабилизираща сила".

"От 2007-2008 г. насам (по време на руската интервенция в Грузия - бел. АФП) президентът Путин рядко е спазвал ангажиментите си. Той постоянно е бил дестабилизираща сила. И е търсил да прекрои границите, за да разшири властта си", отбеляза френският президент в интервю за телевизия Ел Се И.

Френският президент каза, че "Русия е станала трайно дестабилизираща сила и потенциална заплаха за много от нас".

"Страна, която инвестира 40% от бюджета си във военно оборудване, която е мобилизирала армия от над 1,3 милиона души, няма да се върне към състояние на мир и отворена демократична система от днес за утре", предупреди той.

"Така че, включително и за собственото си оцеляване, той (Путин) трябва да продължи да яде. Ето това е. И така, той е хищник, той е огромна ламя пред портите ни. Не казвам, че утре Франция ще бъде атакувана, но все пак това е заплаха за европейците [...] Не трябва да бъдем наивни", посочи Макрон.

В друго интервю за американската телевизия Ен Би Си Макрон не скри, че не споделя оптимизма на Доналд Тръмп относно възможността за постигане на мирно споразумение. "Когато погледна ситуацията и фактите, не виждам президентът Путин да иска мир в момента, но може би съм прекален песимист", заяви френският президент.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
