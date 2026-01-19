Макрон не иска Франция да влезе в "Съвета за сигурност" на Тръмп

Френският президент Еманюел Макрон възнамерява да откаже покана от Доналд Тръмп да се присъедини към така наречения му „Съвет за мир“. Това твърди Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с позицията на Париж. Според агенцията Франция гледа на инициативата на Тръмп със скептицизъм и не я смята за сериозен или легитимен международен формат. Нещо повече – от Елизейския дворец са загрижени, че такава структура може да подкопае ролята на Организацията на обединените нации и съществуващите механизми за разрешаване на конфликти.

Съвета за мир на Тръмп

В петък Белият дом обяви създаването на Съвета за мир, който ще „играе съществена роля в изпълнението“ на 20-те точки от плана на Тръмп за трайно прекратяване на войната на Израел в Ивицата Газа, предизвикана от нахлуването на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г. Съветът ще има за цел да ръководи и възстановяване на анклава, както и „осигуряване на стратегически надзор, мобилизиране на международни ресурси и гарантиране на отчетност при прехода на Газа от конфликт към мир и развитие“.

САЩ също така създадоха Национален комитет за администрацията на Газа, който да приложи втората фаза от Всеобхватния план на Тръмп за прекратяване на конфликта. Създадени са още Управителен съвет и Изпълнителен съвет на Газа, които да подкрепят преходната рамка.

Тръмп покани и други държавни и правителствени ръководители да се присъединят към Съвета за мир за Ивицата Газа, включително турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предава Анадолската агенция. Покана е имало дори към водещия пълномащабна война в Украйна руски диктатор Владимир Путин, съобщиха от Кремъл.

