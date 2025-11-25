Макрон: Европейците, а не САЩ трябва да решат как да се използват замразените руски активи

"Еевропейците ще трябва да решават" как да използват замразените руски активи, които американският президент Доналд Тръмп предлага в плана си да бъдат инвестирани в американски проекти за възстановяването на Украйна. Това заяви френският президент Еманюел Макрон днес в интервю за радио Ер Те Ел".

Припомняме, че в плана от 28 точки на Доналд Тръмп се предвижда замразените руски активи на стойност от 100 млрд. долара да бъдат инвестирани в проекти, ръководени от САЩ, за възстановяването на Украйна, като американската страна да получи 50% от ползите на инициативата. Вчера обаче излязоха информации, че тази точка от плана е отпаднала след разговорите между украинската и американската делегации и западни представители.

Еманюел Макрон също така призова за повече решителност пред Русия, която заема "все по-агресивна позиция." "Ако сме твърде слаби в Украйна, ако кажем, че това вече не е наш проблем, тъй като все пак те (Украйна и Русия) са твърде далече, ще изоставим Украйна", предупреди френският президент. "И точно в този ден вие проявявате слабост спрямо Русия, която от 10 години насам направи стратегически избор, който се състои в това тя да стане отново имперска сила и да напредне във всички посоки", добави той.

Макрон подчерта, че Франция не възнамерява да изпраща млади французи в Украйна.

Този четвъртък Макрон смята да обяви въвеждането на доброволната военна служба. Нейното въвеждане трябва да започне поетапно с набирането от 2000 до 3000 доброволци през първата година, преди да се премине към увеличаване с цел достигането на 50 000 доброволци всяка година.

Наборната служба във Франция бе отменена през 1994 г. Но за разлика от Франция, скандинавските и балтийските страни, граничещи с Русия, запазиха или въведоха отново задължителната военна служба.

