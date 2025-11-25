Любопитно:

Макрон: Европейците, а не САЩ трябва да решат как да се използват замразените руски активи

25 ноември 2025, 12:09 часа 345 прочитания 0 коментара
Макрон: Европейците, а не САЩ трябва да решат как да се използват замразените руски активи

"Еевропейците ще трябва да решават" как да използват замразените руски активи, които американският президент Доналд Тръмп предлага в плана си да бъдат инвестирани в американски проекти за възстановяването на Украйна. Това заяви френският президент Еманюел Макрон днес в интервю за радио Ер Те Ел". 

Припомняме, че в плана от 28 точки на Доналд Тръмп се предвижда замразените руски активи на стойност от 100 млрд. долара да бъдат инвестирани в проекти, ръководени от САЩ, за възстановяването на Украйна, като американската страна да получи 50% от ползите на инициативата. Вчера обаче излязоха информации, че тази точка от плана е отпаднала след разговорите между украинската и американската делегации и западни представители. 

Еманюел Макрон също така призова за повече решителност пред Русия, която заема "все по-агресивна позиция." "Ако сме твърде слаби в Украйна, ако кажем, че това вече не е наш проблем, тъй като все пак те (Украйна и Русия) са твърде далече, ще изоставим Украйна", предупреди френският президент. "И точно в този ден вие проявявате слабост спрямо Русия, която от 10 години насам направи стратегически избор, който се състои в това тя да стане отново имперска сила и да напредне във всички посоки", добави той.

Още: Руски представители нарекоха актуализирания мирен план неприемлив: Bloomberg

Макрон подчерта, че Франция не възнамерява да изпраща млади французи в Украйна.

Този четвъртък Макрон смята да обяви въвеждането на доброволната военна служба. Нейното въвеждане трябва да започне поетапно с набирането от 2000 до 3000 доброволци през първата година, преди да се премине към увеличаване с цел достигането на 50 000 доброволци всяка година.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: САЩ провеждат мирни преговори между Русия и Украйна в Абу Даби: Какво се случва

Наборната служба във Франция бе отменена през 1994 г. Но за разлика от Франция, скандинавските и балтийските страни, граничещи с Русия, запазиха или въведоха отново задължителната военна служба.

Още: Преговорите за мирния план едва не са се провалили в Женева: Американците са били бесни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
мирни преговори Еманюел Макрон война Украйна мир Украйна мирен план замразени руски активи
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес