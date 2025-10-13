Тайванската ПВО създава механизъм "сензор-стрелец"

Тайванската система за противовъздушна отбрана "T-Dome" ще създаде по-ефективен и интегриран механизъм "сензор-стрелец" за по-висок процент на унищожаване на ракети, като в края на годината ще бъде обявен специален бюджет, в който ще се предложат специфични разходи за системата. Информацията обяви Reuters, позовавайки се на изявление на министъра на отбраната на страната в понеделник.

Подробности за механизма

Тайванският президент Лай Чинг-те представи в петък многослойната система за противовъздушна отбрана, която той нарече „T-Dome“, част от правителствените планове за модернизиране на армията с цел по-добро възпиране на Китай, който разглежда острова като своя територия и е увеличил военния и политически натиск.

В разговор с репортери в парламента в Тайпе, министърът на отбраната Уелингтън Ку заяви, че предложението на Лай се отнася до концепцията „сензор-към-стрелец“, за интегриране на системи за по-бърз и по-ефективен отговор на вражески цели. ОЩЕ: С малко помощ: Тайван произвежда ракета и подводен дрон

„Ако постигнете интеграция, вероятността за успешно прихващане естествено се увеличава и можете да провеждате координация на огневата мощ с по-голяма ефективност и по-добро разпределение на ресурсите“, каза той.

„Сензор-стрелец“ е нещо, върху което американските военни се фокусират, включително с концепцията за комбинирано съвместно командване и контрол на всички домейни, за да свържат сензори и стрелци в една единствена система.

Съществуващите системи за противовъздушна отбрана на Тайван са съсредоточени около американските ракети Patriot и тайванските Sky Bow, както и ракети Stinger за прихващане на ниски нива.

Тайван разработва своя ракета

Тайван разработва и ракетата Chiang-Kong за прихващане на голяма височина. „Ако не интегрираме противоракетни, противовъздушни и противодронови способности, няма да можем да постигнем ефективно прихващане. Ще дадем приоритет на доставки, които наблягат на мобилността и високата жизнеспособност“, каза Ку. Специален бюджет, който ще бъде представен до края на годината, ще се фокусира върху ново оборудване за „Т-Dome“, добави той.

„Т-Dome“ се вписва и в асиметричния подход на Тайван към воденето на война, каза Ку, като прави силите му, които са много по-малки от тези на Китай, гъвкави и способни да нанесат по-голям и по-целенасочен удар. Лай, който отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет, обеща да увеличи разходите за отбрана до 5% от БВП до 2030 г. ОЩЕ: Тръмп изоставя Тайван? Отказал е голям пакет оръжия и настоява за сделки като с Украйна