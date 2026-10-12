Марк Карни подкрепи Тръмп за енергийното примирие между Украйна и Русия

Канадският премиер Марк Карни подкрепи енергийно примирие между Русия и Украйна по време на телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация на канцеларията на Карни. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно.

"Считано от този момент, има енергийно примири във войната между Русия и Украйна. Двете страни се съгласиха на това. Не го нарушавайте! Благодаря за вашето внимание по този въпрос", заявява американският държавен глава. ОЩЕ: Тръмп обяви "енергийно примирие" между Киев и Москва

Премиерът на Канада е разговарял пряко с президента на Украйна Володимир Зеленски във връзка с обявеното "енергийно примирие". В официалните съобщения след проведения разговор от канадска страна беше посочено, че прекратяването на ударите срещу енергийната инфраструктура е от решаващо значение за защитата на цивилните, но от Русия трябва стриктно да се изисква спазване на поетите ангажименти.

Зеленски каза, че не е запознат с "енергийното примирие", но "Украйна подкрепя прекратяването на огъня и е важно, че Русия също го подкрепя. Очакваме подробности от американската страна". Той уточни, че e обсъдил изявлението на Тръмп с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, канадския премиер Марк Карни и президента на Финландия Александер Стуб.