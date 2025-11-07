Хеликоптер на санкциониран руски завод се разби в Дагестан, има жертви (ВИДЕО)

Любопитно:

Руски хеликоптер Ka-226 се разби в Дагестан, като загинаха четирима от седемте души на борда - работници от руската отбранителна авиационна промишленост. Инцидентът стана на 7 ноември. Машината принадлежи на санкционирания електромеханичен завод в Кизляр. Заводът произвежда системи за управление и бордова електроника за самолети Су и МиГ, които са основни компоненти в руската военна кампания срещу Украйна. Служителите са пътували към Избербаш - град, намиращ се на брега на Каспийско море.

Хеликоптерът се е разбил край Каспийско море

Прокремълският Telegram канал SHOT, чийто основател е под европейски санкции, пише, че има и пострадали. Един от тримата ранени е в критично състояние. Другите двама са хоспитализирани в Центъра за лечение на изгаряния на Републиканската клинична болница.

Ка-226 се е разбил на около 50 метра от Каспийско море. Първоначално очевидци твърдяха, че е бил използван за превоз на туристи, но това по-късно беше отхвърлено. Хеликоптерът се разбил върху къща за гости в строеж. В този момент там не е имало хора, твърди SHOT.

Причините

Според контролираната от Кремъл агенция ТАСС разследващите разглеждат пилотска грешка и техническа неизправност като възможни причини за катастрофата.

Разпоредени са химически, авиационни и други криминалистични експертизи, за да се оцени действието на командира на въздухоплавателното средство, да се установят причините за инцидента, да се определи дали качеството на горивото отговаря на изискванията и да се установи дали хеликоптерът е имал неизправности или недостатъци в подготовката за полета.

Разследващите провеждат разпити, проверки, изземвания и други процедурни действия, насочени към изясняване на обстоятелствата около инцидента, добавя ТАСС.

