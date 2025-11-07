Войната в Украйна:

На Путин вече и Октомврийската революция му пречи: Арести в Русия за опит да се чества годишнината

07 ноември 2025, 18:07 часа 213 прочитания 0 коментара
На Путин вече и Октомврийската революция му пречи: Арести в Русия за опит да се чества годишнината

В Русия вече може да се окажеш прибран в милицинерския бус и за това, че си се опитал да оставиш цветя пред паметник в чест на Октомврийската революция. Да, точно така - не защото си критикувал властта, не защото си си позволил да изкажеш несъгласие с политиката или протест срещу войната в Украйна, а защото си искал да отбележиш най-комунистическия празник - годишнината от свалянето на царската власт и установяването на болшевишката власт под ръководството на Ленин.

Днес се навършват 108 години от това събитие, което полага основите на съветското управление и формирането на Съветския съюз пет години по-късно.

На 7 ноември в центъра на Новосибирск активисти от областния комитет на руската Комунистическа партия обявиха "тържествено шествие и митинг" по случай годишнината от Октомврийската революция. В местни медии бе обявено, че "ще участват представители на партията, както и трудови колективи, младежи, ветерани и други граждани. Колоната ще се насочи към площад "Ленин", където в 18:00 ч. ще се проведе тържествен митинг".

Още: Песков: Приятелите ни от Пхенян имат право да си изстрелват ракети. Путин не е сърдит на Лавров

Само че руската милиция не позволи събиране на гражданите и от мегафони ги призова да се разотиват. Възмутени активисти обясняват пред камерата, че са поискали предварително разрешение да проведат събитието и не разбират защо не им позволяват да положат цветя пред мемориалната плоча. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В крайна сметка милицията арестува девет души, сред които и непълнолетен, за това, че отказват да се разотидат, а на видео се вижда как задържаните се провикват "Това е позор!" докато ги качват в милиционерския бус. 

Какви обвинения ще бъдат повдигнати срещу задържаните все още не е ясно.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Арести Русия Владимир Путин Октомврийска революция
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес