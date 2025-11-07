На Путин вече и Октомврийската революция му пречи: Арести в Русия за опит да се чества годишнината

В Русия вече може да се окажеш прибран в милицинерския бус и за това, че си се опитал да оставиш цветя пред паметник в чест на Октомврийската революция. Да, точно така - не защото си критикувал властта, не защото си си позволил да изкажеш несъгласие с политиката или протест срещу войната в Украйна, а защото си искал да отбележиш най-комунистическия празник - годишнината от свалянето на царската власт и установяването на болшевишката власт под ръководството на Ленин.

Днес се навършват 108 години от това събитие, което полага основите на съветското управление и формирането на Съветския съюз пет години по-късно.

На 7 ноември в центъра на Новосибирск активисти от областния комитет на руската Комунистическа партия обявиха "тържествено шествие и митинг" по случай годишнината от Октомврийската революция. В местни медии бе обявено, че "ще участват представители на партията, както и трудови колективи, младежи, ветерани и други граждани. Колоната ще се насочи към площад "Ленин", където в 18:00 ч. ще се проведе тържествен митинг".

Само че руската милиция не позволи събиране на гражданите и от мегафони ги призова да се разотиват. Възмутени активисти обясняват пред камерата, че са поискали предварително разрешение да проведат събитието и не разбират защо не им позволяват да положат цветя пред мемориалната плоча.

В крайна сметка милицията арестува девет души, сред които и непълнолетен, за това, че отказват да се разотидат, а на видео се вижда как задържаните се провикват "Това е позор!" докато ги качват в милиционерския бус.

Какви обвинения ще бъдат повдигнати срещу задържаните все още не е ясно.