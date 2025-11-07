Може да бъде убит от витлата на лодките: Спасяват делфина Мимо във Венеция (ВИДЕО)

Необичайният гост във Венецианската лагуна - делфинът Мимо, който забавлява туристи и местни жители с акробатиката си, предизвика голямо безпокойство. Присъствието му близо до площад „Сан Марко“ даде началото на кампания за спасяването му поради опасността за живота му поради натоварен корабен трафик, пише британското издание The Guardian. Мимо е видян за последно онзи ден в басейна „Сан Марко“, водната зона пред едноименния площад. Докато той е радвал минувачите със скоковете си, активистите за правата на животните се опасяват, че може да бъде убит от витлата на лодките, които постоянно плават през оживената лагуна.

Неговата привидно безстрашна природа също е привлякла нежелано внимание, като някои съобщават, че са хвърляли топки по него или са го гонили с лодки, а дори се организират и така наречените „селфи пътувания“.

Мимо не е туристическа атракция

„Това животно не е туристическа атракция, а диво животно, което трябва да бъде преместено в по-здравословна среда“, каза Кристина Ромиери, инициатор на кампанията „Спасете делфина“. Ромиери добавя, че делфинът може би ще може да оцелее в лагуната, но „басейнът“ на Сан Марко, където „минават водни таксита, параходи и всичко останало“, представлява изключителна опасност.

Ще го върнат в открито море

Делфинът се наблюдава от експерти от Certa, екипът за реагиране при извънредни ситуации с морски животни от Университета в Падуа, заедно със служители на бреговата охрана. Целта им е да му помогнат да се върне безопасно в открито море. Бреговата охрана е издала предупреждение до всички плавателни съдове да спазват минимална дистанция от 50 метра, ако забележат животното. ОЩЕ: От морето до града: Делфинът Мимо предизвика фурор във Венеция (ВИДЕО)