"Авторитарна риторика": Марта Кос осъди грозните обиди на Вучич срещу евродепутати

"В Белград има проблем". Така еврокомисарят по разширяването Марта Кос реагира след грозинте обиди на сръбския президент Александър Вучич към двама евродепутати, които присъстваха на протестите в сръбската страна. Припомняме, че Вучич директно внуши, че ЕС стои зад протестите и нарече представителите на Европейския парламент "европейски боклуци, които идват да унищожат нашата страна", като заплаши, че ще бъдат съдени. Още на сутринта евродепутатите напуснаха Сърбия, предават македонските медии.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос предупреди, че подобен език показва „подозрително отношение към демокрацията“ и че по този начин Сърбия допълнително уронва собствената си международна репутация. Тя подчерта, че атаките срещу евродепутатите, както и антиевропейските позиции на президента Вучич и председателя на парламента Ана Бърнабич, не могат да донесат по-добър имидж на Сърбия в Европа, допълва skopje1. ОЩЕ: Вучич обвини и евродепутати за ескалацията: Европейски боклуци. Ни най-малко не се страхувам (ВИДЕО)

Сърбия се отдалечава от ЕС

Петима водещи членове на Европейската зелена партия призоваха днес лидерите на Европейския съюз „публично да осъдят личните обиди, заплахите за преследване, сплашването и дезинформационната кампания“ на сръбския президент Александър Вучич срещу европейските политически представители и демократичните участници, но също така да „защитават европейските ценности и да покажат подкрепа за гражданите на Сърбия“, пише македонската медия "Трн".

"Европейският съюз не може да мълчи пред авторитарна реторика, сплашване и дезинформация. Молим ви да защитите европейските ценности, да покажете подкрепа за гражданите на Сърбия и да предадете, че подобни заплахи са неприемливи“, заявяват подписалите писмото.

Зелените подчертават, че винаги ще подкрепят мирните протести като основа на демокрацията и предупреждават, че „репресивните действия и заплахи на Вучич подкопават европейското бъдеще на Сърбия и предават стремежите на нейните граждани“. ОЩЕ: След обиди и заплахи от Вучич: Евродепутатите напуснаха Сърбия (ВИДЕО)