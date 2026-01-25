Оставката на Румен Радев:

25 януари 2026, 11:05 часа 417 прочитания 0 коментара
Мащабът на руския терор в Украйна расте, украинците не се предават (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 1 февруари, 2026 година, тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия за постигане на мир ще бъдат продължени, пак в Абу Даби. Това оповести в профила си в социалната мрежа „Х“ журналистът на Axios Барак Равид. Той твърди, че информацията идва от американски източници. Първите разговори продължиха на 23-ти и 24-ти януари, като след края им най-важното беше казано от украинския президент Володимир Зеленски – американците запознаха руснаците с вариантите да се спре войната и с гаранциите за сигурност тя да не се повтори. А днес, 25 януари, Зеленски има рожден ден и става на 48 години – ОЩЕ: Край на първите тристранни преговори Украйна - САЩ - Русия за мир: Зеленски с обобщение

Русия залага на и разбира само от сила и терор

От руска страна видима промяна в поведението няма – нито вербално, нито като действия. Руското МВнР добави към руските искания за мир Украйна да спре да преследва Московската патриаршия – точно патриаршията, водена от (бившия) контрабандист на тютюн и цигари Владимир Гундяев (патриарх Кирил) е едно от оръжията на руския диктатор Владимир Путин за прокарване на влияние – ОЩЕ: Руската православна църква като оръжие за влияние на Путин

В разгара на разговорите в Абу Даби, Русия проведе поредна масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна – и отново с цел да бъдат нанесени максимални поражения на украинската енергийна инфраструктура, за да останат хиляди и дори милиони цивилни граждани без ток. С тази стратегия руският диктатор Владимир Путин се надява за поредна година да предизвика социално недоволство в Украйна, което да свали Зеленски от поста му.

Най-големият частен оператор на ТЕЦ-ове в Украйна ДТЕК обяви в официалния си канал в Телеграм още снощи, че електричеството за 88 000 домакинства в Киев е възстановено. Видеокадри в социалните мрежи показаха радостта на хора в Киев от връщането на тока. Но Максим Тимченко, ръководителят на ДТЕК, коментира пред Reuters, че обемът на работа на мощностите на компанията вече е свит с 60-70% от постоянните руски въздушни удари, което значи щети от 64 млрд. долара до 70 млрд. долара дотук и че заради това много украинци имат ток само по 3-4 часа в денонощието. Междувременно, "Нафтогаз" съобщи, че е почнала безпрецедентен внос на ток от чужбина – вече над 50% от това, което компанията осигурява, идва отвън. По този начин се освобождава ресурс за украинските домакинства, който иначе трябва на украинските индустрии и промишленост:

Какво значи да си без ток посред мразовитата украинска зима – не просто липса на топлина и светлина, но и други битови мъчения, при това в Украйна температурата през последните две седмици е най-често в диапазона -15 до -20 градуса по Целзий. А руски военни блогъри разпространяват твърдения, че Путин уж се е съгласил по време на преговорите в Абу Даби да плати репарации на Украйна. Те също така твърдят, че Путинова Русия е предложила да възстанови енергийната инфраструктура на Украйна за руска сметка и пак да има доставки на руски газ на изгодна цена. Няма официално потвърждение на тези твърдения нито от Москва, нито от Киев – ОЩЕ: Русия вкара и стратегическата авиация срещу Украйна: ПВО свали голям процент ракети и дронове, но не спря разрушенията (ВИДЕО)

Междувременно, в окупирания от руснаците украински град Мариупол несгодите за местните продължават – 18 000 души според руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA остават без домове. Защо? Защото уж им се обещават нови жилища на мястото на сринатите от руските бомбардировки, а все не става. Уж строителството на нови домове за бездомните в града е завършено, но сега планират да ги настанят в така наречените изоставени жилища – домове, чиито собственици или са напуснали, или не могат да докажат, че са собственици – според руските разпоредби, които включват безумни изисквания като присъствие на място и руски документи. Нещо повече, дори домовете на хора, които остават в града, често попадат в списъка с "изоставени". А жители на Мариупол записаха поредно видеообръщение към Путин, с думите как казал, че "своите не изоставяме" - една от най-големите му лъжи, защото е пределно ясно, че руснаците считат жителите на окупираните украински територии за всъщност "втора ръка" хора, за украинци:

След вчерашната масирана руска въздушна атака излязоха нови данни, че всичко, което руснаците ползват в момента, е ново производство – и ракети, но и дронове. Това ясно показва, че в резерв не са останали излишни оръжия. Видеокадри показват отломки от ракета С-400, изстреляна по Киев, която е произведена само преди месец. Владислав Власюк, отговарящ за разработването и прилагането на санкции срещу Русия, коментира точно това – ракетите и "Шахед"-ите се произвеждат и веднага се изстрелват, нищо не отива в резерв:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Ново понижение на дневна база, макар и малко, на интензивността на сухопътните военни действия в Украйна отчита украинският генщаб. На 24 януари е имало 127 бойни сблъсъка спрямо 136 на 23 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 248 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е само с 25 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3720 изстреляни снаряда, като това е със 120 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 7503 FPV дрона, което е с около 100 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо си е Покровското направление – 44 отбити руски пехотни атаки, като отново украинският генщаб сочи като места на активни боеве и Покровск, и Мирноград. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 16 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 13 руски пехотни атаки. Няма друго направление с двуцифрен брой руски пехотни щурма – в Лиманското и Южнослобожанското направления (при Вовчанск) е имало по 6 руски пехотни атаки.

В дневния обзор на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, отново са публикувани кадри и разкази на руски военнопропагандни канали за Купянск. Всичко изброено като данни противоречи на твърденията на руското военно министерство как в града руснаците владеят положението. А украинският генщаб отчита едва 2 руски пехотни атаки в Купянското направление на 24 януари. Има дори критики на Z-канали как всъщност рисуваната от руския генщаб картина какво се контролира от руснаците се различава с до 10 километра от реалността, при това не само за Купянск, но и за Покровското направление, и за Славянското направление.

Интересна забележка в обзора на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" - обявено е превземане на селата Старица и Семиновка до Вовчанск, но без да има геолокализирани видеокадри за потвърждение. И още - "Източната група сили отблъсква атаки на украински бронирани групи близо до Гуляйполе". Видеокадри по-на север, при село Добропиля (да не се бърка с градчето северно от Покровск), показват, че вече и в Запорожка област фронтът е по-скоро статичен, с постоянни опити на руснаците да пробият по всякакъв начин и съответно колко трудно е това, когато украинците имат достатъчно дронове и артилерийски снаряди в съответния сектор на бойното поле, който отбраняват:

ОЩЕ: Русия отиде на преговори с още повече условия. Z-каналите ридаят, че замразените активи все пак ще са за Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 102 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 70 от тях са били клас "Шахед", както и 2 балистични ракети "Искандер-М" и зенитни ракети С-300. Свалени са 87 дрона, има регистрирани удари от останалите дронове на 10 места, а информацията какво е станало с ракетите се изяснява, съобщават украинските ВВС в сутрешната си сводка. Руското военно министерство съобщи за 52 свалени дрона над руска територия през изминалата нощ, като най-много – 18, са свалени над Брянска област, още 15 – над Краснодарския край и 9 над Ростовска област. Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз твърди в официалния си канал в Телеграм, че цел на украинските дронове били обекти на енергийната инфраструктура, но признава за щети само по частни сгради. Свързваният с руските ВВС руски телеграм канал Fighterbomber публикува "разсъждения" защо редовно има случаи на паднали в Белгород руски авиобомби – това били предимно дефектни бомби, а курсът на изстрелването им, за да поразят точно конкретни цели в Украйна, минавал над Белгород – ОЩЕ: Украйна размаза енергетиката на Белгород с ракети, още няма ток в главната база на Руския северен флот (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
