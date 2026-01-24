Русия вкара и стратегическата авиация срещу Украйна: ПВО свали голям процент ракети и дронове, но не спря разрушенията (ВИДЕО)

В нощта на 24 януари (от 18:00 часа на 23 януари) Русия проведе комбинирана въздушна атака срещу Украйна, използвайки различни видове ракети, изстреляни от въздуха и от земята, както и ударни безпилотни летателни апарати. Общо Военновъздушните сили на Украйна регистрираха 396 въздушни средства, провели нападението. Става въпрос за 2 противокорабни ракети 3М22 „Циркон“, 12 крилати ракети Х-22/Х-32, 6 балистични ракети „Искандер-М"/С-300, 1 управляема ракета Х-59/69 и 375 дрона, от които около 250 „Шахед“.

Основната посока на удара е област Киев. Особеност е участието на самолети от стратегическата авиация с ракети Х-22/Х-32 за нанасяне на удари по столицата на Украйна, съобщиха от ВВС на страната.

Припомняме, че в Киев има една жертва и четирима ранени, още пострадали има в по-широката Киевска област, а поне 19 души са ранени в Харков, включително бременна жена и дете: Докато преговаря за мир, Русия не спира да убива цивилни: Киев и Харков под прицел (ВИДЕО).

Какво успя да свали Украйна?

Според предварителни данни, публикувани към 09:00 часа, системите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили или обезвредили 372 цели от 396 - общо 15 ракети и 357 дрона от различни типове:

9 от 12 крилати ракети Х-22/Х-32;

5 от 6 балистични ракети "Искандер-М/С-300;

1 от 1 управляема ракета Х-59/69;

357 от 375 ударни дронове.

Регистрирани са попадания на 2 ракети и 18 ударни дрона на 17 места, както и падане на отломки от свалени дронове на 12 места. "Информацията за 4 вражески ракети се изяснява", съобщават от ВВС на Украйна.

"Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески дрона", гласи още съобщението.

"Под ударите са Киев и областта, Сумска област, Харковска област, Черниговска област. Спасители, медици, комунални служби, енергетици, ремонтни бригади. Благодаря на всеки, който се включи", написа украинският президент Володимир Зеленски.

