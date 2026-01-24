Украйна размаза енергетиката на Белгород с ракети, още няма ток в главната база на Руския северен флот (ВИДЕО)

След като в ранните часове на днешния ден Русия засипа с ракети и далекобойни дронове Украйна, главно Киев и Харков, дойде ответен удар. Украйна засипа с ракети и дронове Белгород, като местното издание "Пепел" съобщава за поне 50 взрива вследствие на атаката - разбира се, говорим и за работа на руската ПВО. Но "Пепел" информира, че Белгородската ТЕЦ е понесла няколко удара с ракети.

More footage emerges from Belgorod, now reportedly under a combined drone and missile attack. A power plant reportedly hit. Bryansk also reportedly under missile strikes. https://t.co/2g7wqcspj1 pic.twitter.com/OMNSwRk4wr — WarTranslated (@wartranslated) January 24, 2026

Още: Седмица без ток и парно: В Белгород тепърва ще публикуват списък къде можеш да търсиш убежище

Заради атаката, няколко района на Белогород са без ток, но и без вода. Губернаторът на областта Вячеслав Гладков потвърди, че това е бил най-масираният обстрел срещу града и областта от началото на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Гладков признава в официалния си канал в Телеграм, че има щети "по енергийни съоръжения", нямало обаче човешки жерви и ранени, но това е предварителна информация.

Междувременно, проблемите с тока в Мурманск и Североморск, главната база на Северния флот, продължават. Заради тях са разположени временни центрове за реагиране при извънредни ситуации и полеви кухни. В Мурманск, заради спирането на тока, бяха разположени полеви кухни "с възможности за зареждане на телефони" и пунктове за раздаване на храна, съобщи в канала си в Телеграм кметът Иван Лебедев. Корабите в Североморск са превключени на автономно захранване, обяви кметът.

Властите посочват сериозни повреди по пет опорни кули на електропровода като причина за кризата. Тече процес по доставка на нови опорни кули.

По-рано беше съобщено, че Следственият комитет на Руската федерация е образувал наказателно дело за небрежност. Разследващите подозират енергийните компании, че не са осигурили "правилната поддръжка на електропроводите и не са предприели своевременни мерки след инцидента". В резултат на това прекъсванията на електрозахранването са засегнали и критични инфраструктурни обекти.

Още: Основната база на Руския северен флот остана без ток. Пореден танкер с руски петрол закъса (ВИДЕО)