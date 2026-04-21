Масиран украински удар срещу жп инфраструктура в Русия. В Туапсе - препоръка да не стоите навън. Руски атаки в Харков и Суми (ВИДЕО)

Мащабна атака с дронове за пореден порази регион на Руската федерация. Този път става въпрос за Ростовска област - Новочеркаск. По първоначални данни, става въпрос за удари срещу руска жп инфраструктура - точно това в последните няколко месеца прави Русия с украински жп обекти, включително движещи се влакове. В случая обаче е атакуван жп възел в близост до който има руска военна база (на 150-та мотострелкова дивизия) и разквартирувани войници.

Ukrainian drones have struck targets in Novocherkassk, with explosions reported in the city. #Russia pic.twitter.com/kE3Wtn71le — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 20, 2026

За момента губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар, както и администрацията на Новочеркаска община не са коментирали случилото се. Но след атаката някои влакове бяха забавени поради, както пише украинският мониторингов канал Exilenova+, "външна намеса" (нещо като отломки) и прекъсване на голям електропровод. Руското военно министерство съобщава за общо 97 свалени далекобойни украински дрона над руска територия тази нощ:

🤣 Novocherkassk in Russia’s Rostov region was under attack by Ukrainian drones for several hours



The locals’ reaction to the strikes was extremely emotional: “F***, let’s get the f*** out of here, f*** this s***!”



Their screams say it all.



The exact target of the strike is… pic.twitter.com/TUiJSeEzNM — NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2026

Междувременно, в Туапсе беше Роспотребнадзор (Федералната служба за надзор върху защитата на правата на потребителите и човешкото благополучие) призова местните жители да избягват "ненужни дейности на открито". "Ако изпитвате симптоми на остро заболяване или неразположение (задух, кашлица, безсъние) или ако изпитвате обостряне на хронични заболявания, трябва да се консултирате с лекар", предупреждава агенцията.

Роспотребнадзор също така препоръчва на местните да държат прозорците затворени и да извършват мокро почистване по-често. Носещите контактни лещи трябва да обмислят носенето на очила, казва агенцията.

А защо - защото удареното преди 24 часа пристанище в Туапсе и местната рафинерия още горят, пожарите там не са овладени

The oil refinery in Tuapse is still burning after the night attack. What a beautiful sight. pic.twitter.com/R2Kee4W7SS — WarTranslated (@wartranslated) April 20, 2026

Руски удари в Украйна

От своя страна, Русия обстреля за пореден път с далекобойни дронове втория най-голям украински град Харков. Кметът на града Игор Терехов съобщи в канала си в Телеграм за трима ранени и за щети по няколко къщи:

Отделно, Суми също стана цел на руските далекобойни дронове. По инфорамция в официалния канал в Телеграм на ръководителя на местната военновременна администрация Олег Григоров е атакуван жилищен район, има щети по високи сгради и по автомобили. Дрон е уцелил и медицинско заведение, както и данни за четирима ранени, но информацията за броя на ранените все още се изяснява. Впоследствие беше съобщено за 14 ранени.

В град Запорожие има двама убити и 10 ранени - данните са на местната военновременна администрация:

