Най-важното от изборите:

21 април 2026, 6:54 часа 1775 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Масиран украински удар срещу жп инфраструктура в Русия. В Туапсе - препоръка да не стоите навън. Руски атаки в Харков и Суми (ВИДЕО)

Мащабна атака с дронове за пореден порази регион на Руската федерация. Този път става въпрос за Ростовска област - Новочеркаск. По първоначални данни, става въпрос за удари срещу руска жп инфраструктура - точно това в последните няколко месеца прави Русия с украински жп обекти, включително движещи се влакове. В случая обаче е атакуван жп възел в близост до който има руска военна база (на 150-та мотострелкова дивизия) и разквартирувани войници. 

За момента губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар, както и администрацията на Новочеркаска община не са коментирали случилото се. Но след атаката някои влакове бяха забавени поради, както пише украинският мониторингов канал Exilenova+, "външна намеса" (нещо като отломки) и прекъсване на голям електропровод. Руското военно министерство съобщава за общо 97 свалени далекобойни украински дрона над руска територия тази нощ:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Междувременно, в Туапсе беше Роспотребнадзор (Федералната служба за надзор върху защитата на правата на потребителите и човешкото благополучие) призова местните жители да избягват "ненужни дейности на открито". "Ако изпитвате симптоми на остро заболяване или неразположение (задух, кашлица, безсъние) или ако изпитвате обостряне на хронични заболявания, трябва да се консултирате с лекар", предупреждава агенцията.

Роспотребнадзор също така препоръчва на местните да държат прозорците затворени и да извършват мокро почистване по-често. Носещите контактни лещи трябва да обмислят носенето на очила, казва агенцията.

А защо - защото удареното преди 24 часа пристанище в Туапсе и местната рафинерия още горят, пожарите там не са овладени - Още: Пак и пак: Огнен ад превзе руско пристанище на Черно море след украински удар (ВИДЕО)

Руски удари в Украйна

От своя страна, Русия обстреля за пореден път с далекобойни дронове втория най-голям украински град Харков. Кметът на града Игор Терехов съобщи в канала си в Телеграм за трима ранени и за щети по няколко къщи:

Отделно, Суми също стана цел на руските далекобойни дронове. По инфорамция в официалния канал в Телеграм на ръководителя на местната военновременна администрация Олег Григоров е атакуван жилищен район, има щети по високи сгради и по автомобили. Дрон е уцелил и медицинско заведение, както и данни за четирима ранени, но информацията за броя на ранените все още се изяснява. Впоследствие беше съобщено за 14 ранени.

В град Запорожие има двама убити и 10 ранени - данните са на местната военновременна администрация:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Харков война Украйна Суми Новочеркаск атака с дронове Туапсе
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес