Пак и пак: Огнен ад превзе руско пристанище на Черно море след украински удар (ВИДЕО)

Войната на дронове между Украйна и Русия достига нови и нови измерения с всяка изминала нощ, като украинците показват отлично колко по-големи стават възможностите им в този аспект на военното дело. Поредният пример - поредно важно руско черноморски пристанище пак гори. Става въпрос за Туапсе, което се намира в Краснодарския край. Видеокадри в социалните мрежи показват добре какво се е случило.

"Туапсе претърпя поредна масирана атака с дронове. Според предварителни данни, един мъж е загинал в пристанището. Друг мъж е ранен и получава всички необходими медицински грижи.

В пристанището е избухнал пожар. Известно е също, че отломки от дронове са повредили прозорците на няколко сгради в града, включително начално училище и детска градина, музей, църква, жилищен блок и газопровод. Във всички случаи аварийни служби и специални служби работят на местата на удара с дроновете", написа в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев.

Пристанище Туапсе осигурява до 25% от целия руски износ на петрол през Черно море и до 10% от общия износ на петролни продукти от Русия. А какви точно са пораженията ще се изяснява в следващите часове - не толкова от руските местни и федерални власти, а с помощта на повече видеокадри, снимки и сателитни данни - първите данни сочат, че е подпалена отново и местната рафинерия.

