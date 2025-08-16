Участието на Карлос Алкарас и Яник Синер на US Open е под въпрос

Последното голямо събитие преди последния турнир от Големия шлем за годината ще завърши в понеделник, 18 август, тъй като разширеният формат на турнирите ATP Мастърс 1000 и WTA 1000 предвижда събития, разпределени в рамките на почти две седмици. Тъй като надпреварата тази седмица започва в средата на седмицата, след удължените мъжки и женски турнири в Канада, традиционният завършек на тенис турнирите през уикенда беше разкъсан за двете големи загряващи събития преди US Open.

Финал в Синсинати може да попречи на Алкарас и Синер на US Open

Въпреки че полетът до Ню Йорк не е изтощителен за тенисистите, които са свикнали с много пътувания, финалистите в Синсинати ще трябва да решат дали да играят финал в понеделник и ден по-късно да участват в новия турнир на смесени двойки, който започва в сряда. Карлос Алкарас ще играе заедно с Ема Радукану в този турнир, докато Яник Синер е планиран да се състезава с американката Ема Наваро.

ОЩЕ: Бивш 1/2-финалист в Ню Йорк се отказа от участието си на последния турнир от Големия шлем за годината

И все пак, ако ни се случи още една епопея между Алкарас и Синер на финала на Мастърс в Синсинати в понеделник, никой от играчите може да няма желание да играе на смесени двойки на следващия ден в Ню Йорк. Ако дъждът забави финала в Синсинати, това допълнително ще усложни въпроса и може да сложи край на дебата дали двамата най-добри играчи в момента ще играят на смесени двойки на Откритото първенство на САЩ.

Уважаваният треньор на шампиона на двойки от Уимбълдън Джулиан Кеш заяви пред Tennis365 миналия месец, че очаква много известни имена да се откажат от смесените двойки на US Open. Една от звездните двойки, които няма да участват е тази на световната №1 Арина Сабаленка и най-добрия български тенисист Григор Димитров. Хасковлията се оттегли заради контузия, но беларуската тенисистка реши да му остане лоялна и не го замени, въпреки многобройните предложения.