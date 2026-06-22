Масирана украинска атака с дронове парализира въздушния трафик в Москва

Украински дронове затвориха московските летища. Руските летищни власти съобщиха рано тази сутринта за затварянето на четирите летища в руската столица Москва, след като в рамките на час и половина бяха унищожени близо 60 украински дрона, предадоха световните агенции. В поредица от съобщения в Telegram кметът на Москва Сергей Собянин посочи, че противовъздушната отбрана е свалила 59 дрона.

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Той не предостави повече подробности, но посочи, че към районите, където са паднали дроновете, са изпратени аварийни и спасителни служби.

Летищата "Шереметиево", "Домодедово" и "Внуково", както и летище "Жуковски: край столицата, временно преустановиха дейността си, но впоследствие полетите бяха възобновени, съобщи руският авиационен регулатор.

Украинските военни съобщиха, че са нанесли удари и по цистерни с нефтопродукти в нефтобазата "TES-Terminal-1" в окупирания Керч, която Русия използва за претоварване на мазут, втечнен газ и леки нефтопродукти през Керченския пролив. Нефтохранилището "TES-Terminal-1" се намира на по-малко от един километър от моста над Керченския пролив. Русия използва терминала за зареждане на руския фериботен транспорт между окупирания Крим и пристанището в Кавказ.