Край на сагата с Винисиус Жуниор - Реал Мадрид обяви неговото бъдеще

Реал Мадрид сложи край на продължилите месеци спекулации около бъдещето на Винисиус Жуниор. Испанският гранд официално удължи договора на бразилската си звезда до 30 юни 2032 година. Предишното споразумение на 26-годишното крило изтичаше през лятото на 2027-а, а забавянето на преговорите породи сериозни съмнения дали той ще остане на "Сантиаго Бернабеу". Ситуацията беше следена внимателно от английския шампион Арсенал, който проучваше възможността за мащабен трансфер. Новият договор обаче окончателно затваря вратата пред лондончани.

Винисиус Жуниор разочарова Арсенал и остава в Реал Мадрид

Винисиус пристигна в Мадрид от Фламенго през 2018 година, когато беше само на 18. Оттогава бразилецът се превърна в една от водещите фигури на отбора, записвайки 128 гола и 100 асистенции. Той има особено място в съвременната история на клуба, след като се разписа във финалите на Шампионска лига през 2022 и 2024 година.

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За осем сезона с белия екип Винисиус спечели общо 14 трофея, сред които две купи от Шампионска лига и три титли на Испания. През 2024 година той беше избран и за най-добър футболист в света в анкетата The Best на ФИФА.

Бразилецът ще бъде сред ключовите играчи в новия проект на Жозе Моуриньо, който през юни започна втория си период начело на Реал. Португалецът се завърна след сезон без голям трофей, в който мадридчани останаха зад Барселона в Ла Лига и отпаднаха на четвъртфиналите в Шампионска лига.

Подновяването на договора на Винисиус допълва активното лято на "кралете". Реал вече подсили състава си с Ян Диоманде, Бернардо Силва, Ибрахима Конате, Марк Кукурея и Дензъл Дъмфрис.

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