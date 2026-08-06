Сенси с голяма заявка след разгрома над Макаби: Искам да направим нещо специално с ЦСКА!

Футболистите на ЦСКА Стефано Сенси и Жоел Зварц не скриха радостта си след впечатляващата победа с 3:0 над Макаби (Тел Авив) в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двамата обаче предупредиха, че "червените" все още не са довършили работата си. Сенси определи представянето на ЦСКА като много добро и подчерта, че отборът се е подготвил внимателно за качествата на израелския шампион.

Стефано Сенси предупреди ЦСКА, че битката с Макаби не е приключила

Според италианеца ключово за успеха е било поведението в единоборствата и борбата за първите и вторите топки. Бившият футболист на Интер предупреди, че Макаби ще пристигне мотивиран и ядосан за реванша в София. Затова ЦСКА не трябва да приема класирането за сигурно въпреки солидния си аванс.

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"Ако мислим, че сме си свършили работата, не е така", категоричен беше Сенси. Той призна още, че се чувства отлично в отбора, има добра връзка със своите съотборници и е щастлив да защитава цветовете на ЦСКА. "Искам да дам най-доброто, за да направим нещо специално", заяви италианският плеймейкър.

Авторът на третото попадение Жоел Зварц също призова за концентрация в реванша. Нидерландецът изрази задоволството си от успеха и благодари на привържениците за подкрепата от България. Зварц отправи директен призив към феновете да изпълнят трибуните в София и да помогнат на отбора да довърши започнатото срещу Макаби.

Реваншът е следващия четвъртък, като ЦСКА влиза в него с три гола аванс и е съвсем близо до място в плейофа за основната фаза на Лига Европа.

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