"Велика победа! Валтере, развържи кесията, за да взимаме точки в групите"

Една от популярните фен страници на ЦСКА във Фейсбук - "Червена София", се обърна с призив към собственика на клуба Валтер Папазки след престижната победа над Макаби Тел Авив с 3:0 като гост в първата среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. От страницата призоваха собственика да "развърже кесията" допълнително, за да се добави още дълбочина и качество към състава на ЦСКА за почти сигурното участие в основната фаза на евротурнирите.

Феновете на ЦСКА настояват за още класни попълнения за основната фаза на евротурнирите

ЦСКА има три гола аванс преди реванша срещу Макаби Тел Авив, като в случай, че успее да преодолее съперника си, ще си осигури минимум участие в основната фаза на Лигата на конференциите. Тимът може да стигне и до основната фаза на Лига Европа, ако запише победа в плейофа. А феновете на ЦСКА вече мислят за предстоящите мачове от основната фаза, като смятат, че отборът се нуждае от още 1-2 играчи от класата на Стефано Сенси.

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Ето какво написаха от "Червена София":

"Велика победа!

Валтере, развържи кесията, защото ни трябва дълбочина и още качество, за да взимаме точки в групите.

Още в неделя срещу Септември ще имаме проблем, когато ще трябва да разчитаме на играчите, които не играха днес.

Все пак всички трябва да имат в предвид, че работата не е свършена!

Но е в време за 1-2 играча от ранга на Сенси, които имат класата, самочувствието и манталитета за голям футбол."

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