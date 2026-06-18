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Москва е в парализа след ударите: Над 500 полета са отменени или забавени, руснаците не могат да избягат от войната (ВИДЕО)

18 юни 2026, 15:29 часа 509 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Москва е в парализа след ударите: Над 500 полета са отменени или забавени, руснаците не могат да избягат от войната (ВИДЕО)

Летищата в Москва отмениха или забавиха поне 527 полета вследствие на мащабната атака с дронове на украинските сили на 18 юни, предадоха независимата медия The Moscow Times и прокремълският Telegram канал SHOT, чийто основател е под санкции на ЕС. Днес Украйна за втори път в рамките на няколко дни порази Московския нефтопреработвателен завод, който е основният снабдител с гориво за руската столица и по-широката област около нея. Избухнаха пожари и се появиха гъсти черни облаци.

Хаос по летищата в Москва

Най-големият хаос настъпи на летище „Шереметиево“, където към 11:00 часа бяха отменени 50 излитащи и 60 пристигащи полета, а още 147 полета бяха забавени.

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Летище „Внуково“ отмени 41 полета и забави 133.

На летище „Домодедово“ 25 полета не можаха да излетят - девет бяха отменени, а 16 – забавени. Десет пристигащи полета бяха отменени, а други 56 – забавени.

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На летище „Жуковски“ поне четири излитащи полета бяха забавени, а един пристигащ беше отменен.

„Росавиация“, федералната агенция за въздушен транспорт на Русия, съобщи, че вече е отменила ограниченията на летищата „Внуково“ и „Шереметиево“, докато „Домодедово“ и „Жуковски“ приемат и изпращат полети след одобрение.

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Още поражения

През нощта на 17 срещу 18 юни атаки с дронове бяха насочени не само срещу Москва, но и срещу обекти в руските области Ростов и Белгород, което предизвика пожари в нефтохранилище в град Гуково и в обект, за който се смята, че е военен склад близо до Шебекино.

Що се отнася до нападението срещу руската столица, местните медии описаха това като най-голямата атака през последните две години.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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