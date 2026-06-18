Москва е в парализа след ударите: Над 500 полета са отменени или забавени, руснаците не могат да избягат от войната (ВИДЕО)

Летищата в Москва отмениха или забавиха поне 527 полета вследствие на мащабната атака с дронове на украинските сили на 18 юни, предадоха независимата медия The Moscow Times и прокремълският Telegram канал SHOT, чийто основател е под санкции на ЕС. Днес Украйна за втори път в рамките на няколко дни порази Московския нефтопреработвателен завод, който е основният снабдител с гориво за руската столица и по-широката област около нея. Избухнаха пожари и се появиха гъсти черни облаци.

Хаос по летищата в Москва

Най-големият хаос настъпи на летище „Шереметиево“, където към 11:00 часа бяха отменени 50 излитащи и 60 пристигащи полета, а още 147 полета бяха забавени.

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Летище „Внуково“ отмени 41 полета и забави 133.

На летище „Домодедово“ 25 полета не можаха да излетят - девет бяха отменени, а 16 – забавени. Десет пристигащи полета бяха отменени, а други 56 – забавени.

На летище „Жуковски“ поне четири излитащи полета бяха забавени, а един пристигащ беше отменен.

„Росавиация“, федералната агенция за въздушен транспорт на Русия, съобщи, че вече е отменила ограниченията на летищата „Внуково“ и „Шереметиево“, докато „Домодедово“ и „Жуковски“ приемат и изпращат полети след одобрение.

✈️💥 A total of 527 (!!!) flights have already been canceled or delayed at Moscow airports due to the massive drone attack



Thousands of passengers are stranded in terminals as air traffic across the Russian capital remains disrupted.



Turns out, you can't always fly away from… https://t.co/wBYujXjcqh pic.twitter.com/xFWPitw6pV — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026

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Още поражения

През нощта на 17 срещу 18 юни атаки с дронове бяха насочени не само срещу Москва, но и срещу обекти в руските области Ростов и Белгород, което предизвика пожари в нефтохранилище в град Гуково и в обект, за който се смята, че е военен склад близо до Шебекино.

Що се отнася до нападението срещу руската столица, местните медии описаха това като най-голямата атака през последните две години.