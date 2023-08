Масови протести срещу Лукашенко на третата годишнина от скандалното му преизбиране (ВИДЕО)

ОЩЕ: Десетки задържани в Минск на пореден протест срещу Лукашенко

Стотици беларуси и други граждани преминаха през столицата на Литва Рига, за да отбележат третата годишнина от масовите протести срещу Лукашенко. Именно Литва досега замрази активи за над 100 млн. евро на беларуски и руски компании - 23,71 млн. евро на беларуски компании и 7,68 млн. евро на беларуски граждани, както и 69,51 млн. евро на руски компании и 810 хил. евро на руски граждани.

Десетки хиляди хора избягаха от Беларус по време на репресиите, а около 1 500 души остават в затвора след протестите от 9 август 2020 г., когато Лукашенко получи шести мандат, пише БГНЕС.

❗️ Today it is exactly three years since the most massive protests in the history of the country broke out in #Belarus



On August 9, 2020, Lukashenka brazenly rigged the election, drawing 80% of the vote. Despite the fact that his potential opponents were removed from the… pic.twitter.com/ktYFynXyd4