Масови военни арести започнаха в Москва, твърди украинското разузнаване

Части на оперативната дивизия "Дзержински" - елитът на руската гвардия - влязоха в града. Те се придвижват към центъра заедно с полицейски части.

Съобщава се за множество арести и блокирани военнослужещи. Всички военни части в периметъра на Москва са приведени в повишена бойна готовност.

Всичко това се случва в деня, в който мощна експлозия разруши част от Кримския мост, свързващ Керч с Краснодар. Припомняме, че цистерна с гориво се запали сутринта - тя е била част от железопътна композиция, която впоследствие бе обгърната от пламъци.

Междувременно Михайло Подоляк - съветникът на президента на Украйна Володимир Зеленски - намекна в профила си в Twitter, че експлозията е дело на Русия.

"Сега сериозно. ФСБ (б.а. - Федералната служба за сигурност) се опитват да елиминират ръководството на Министерството на отбраната/Генералния щаб. Преди смяната на персонала ФСБ е в нокдаун - пропуска взрива на моста на Путин. Сега Министерството на отбраната може да обвини ФСБ за бъдещата загуба на Юга. Не е ли очевидно кой е направил експлозията? Камионът е пристигнал от Руската федерация", написа той малко след като определи взривът по Кримския мост като "само началото".

