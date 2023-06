Мецола кацна в Рим, за да обясни защо Европа е бъдещето на Италия (СНИМКА)

"Тук съм, за да се срещна с правителството, да чуя какво искат гражданите от своя Европейски съюз и да обясня защо Европа е нашето бъдеще", обясни Мецола.

Припомняме, че през септември постфашистка партия "Италиански братя" от евроскептици и антиимигранти спечели парламентарните избори. Премиер стана Джорджа Мелони, която пък обеща правителството да бъде пронатовско и проевропейско. ОЩЕ: Джорджа Мелони: Новото правителство на Италия ще бъде пронатовско и проевропейско

Atterrata a Roma 🇪🇺🇮🇹



Sono qui per incontrare il Governo, per ascoltare quello che i cittadini vogliono dalla loro Unione Europea, e per spiegare perché l'Europa è il nostro futuro. pic.twitter.com/iMCK3pEOZN