Меган Маркъл наруши кралския дрескод на погребението на Елизабет II

Въпреки че част от британците вече са склонни да смятат този дамски аксесоар за остарял, единствено крал Чарлз III може да отмени неговото носене, а за момента той още не го е направил.

При избора на бижута Меган се бе спряла на обеците с перли и диаманти, които кралица Елизабет II й бе подарила, след като се омъжи за принц Хари, както и на златна гривна. На свой ред Кейт Мидълтън, бъдещата кралица на Великобритания, се появи с четириредна огърлица от бахрейнски перли.

Съдейки по снимките от Уестминстърското абатство освен това, Меган Маркъл явно се чувстваше по-скоро неловко и се държеше малко настрана от останалите присъстващи. По-рано се бяха появили съобщения, че кралят е помолил принц Хари да не взема съпругата си на погребението, но очевидно по-късно е променил решението си.

