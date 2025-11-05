Украйна пак удари ТЕЦ-а на руския град Орел и спря тока там. Удар и по ел. подстанция - руснаците обещават поправка като стане светло (ВИДЕО)

За втори пореден път само в рамките на няколко дни Украйна атакува Орловската ТЕЦ. Че в региона е имало атака признава и губернаторът на областта Андрей Кличков - но той не казва, че ТЕЦ-ът е пострадал, посочва само, че няколко частни къщи и стопанска постройка са били повредени при падането на отломки и няма още данни за жертви.

Още: Украйна спря тока, парното и топлата вода в руския град Орел с ракети "Нептун" (ВИДЕО)

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA е геолокализирали видеокадри, заснети близо до Ягодни път - от място, което се намира на около 1,5 километра от Орловската топлоелектрическа централа, както и видеокадри, заснети от улица "Андрианова", на около 1,2 километра от ТЕЦ-а. Заключенията - атаката срещу централата е имала, като вероятно е или с реактивни дронове, или с ракети. Има удар на външното разпределително устройство (ВРУ) на топлоелектрическата централа – откритата част на електрическа подстанция или енергиен блок, където се приема, разпределя и предава тока от генераторите на централата към електропроводите. След удара град Орел пак е без ток - нищо от това го няма в съобщението на Кличков.

На по-малко от километър от Орловската топлоелектрическа централа се намира отбранителното предприятие "Орелтекмаш", което произвежда мобилно оборудване за поддръжка, ремонт и евакуация за военните.

Още: Русия и Украйна се засипаха с дронове и ракети: Z-блогъри се радват за удари по украински ТЕЦ (ВИДЕО)

И още - атакувана е ел. подстанция във Владимирска област. Става въпрос за подстанцията "Владимировская", 750 киловата мощност. Местният губернатор Александър Авдеев потвърждава в официалния си канал в Телеграм, че е имало атака "срещу енергийна инфраструктура" и като станело светло, аварийните екипи щели да отстранят щетите, но "всички системи от жизнена важност" работели.

Според сутрешната сводка на руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени 40 дрона. Най-много - 11, са свалени над Воронежка област, а 8 - над Ростовска област. Над Орловска област били свалени 2 дрона.

Междувременно ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна лейтенант Андрий Коваленко заяви, че нефтохимическият завод в Башкирия (в Стерлитамак) и рафинерията на "Лукойл" в Нижни Новгород - спряха работа след успешна атака с дронове. В Курска област токът беше спрян за 16 000 души, но местният губернатор Александър Хинщейн обяви в канала си в Телеграм привечер на 4 ноември, че подаването на електричеството е възстановено - Още: Удар след удар: По две руски рафинерии, едната на "Лукойл", и две ел. подстанции в Русия (ВИДЕО)