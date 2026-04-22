Атлетико Мадрид продължи лошата си серия в Ла Лига, ПСЖ се доближи до титлата

Атлетико Мадрид загуби с 2:3 като гост срещу Елче в мач от 33-тия кръг на Ла Лига и допусна четвърто поредно поражение в испанския елит. "Дюшекчиите" са на четвърта позиция с 57 пункта, докато Елче има 35 точки на 15-то място. Междувременно Пари Сен Жермен надви с 3:0 у дома Нант в отложен двубой от френското първенство. Шампионите имат 4 точки аванс пред Ланс на върха в класирането, като двата отбора са изиграли по 29 мача.

Николас Гонсалес изведе столичани напред в резултата в 10-ата минута, но Давид Афенгрюбер изравни само осем минути след това. Червен картон от гостите получи Тиаго Алмада, който направи грубо нарушение в наказателното поле и беше отстранен от игра. Отсъдената дузпа беше реализирана от Андре Силва в 33-ата минута на двубоя.

Полуфиналистът в Шампионската лига изравни само минута след това чрез аржентинския национал Гонсалес, но четвърт час преди края на редовното време Андре Силва оформи успеха с 3:2 в полза на домакините. Две минути преди края на редовното време Антоан Гризман пропусна да изравни резултата.

Final en Elche. pic.twitter.com/Te3Wb27Ass — Atlético de Madrid (@Atleti) April 22, 2026

На "Парк де Пренс" Хвича Кварацхелия откри резултата след точно изпълнение на дузпа в 13-ата минута. Наказателният удар от бялата точка беше отсъден за игра с ръка в наказателното поле на Али Юсеф и консултация на главния съдия Клерман Тюрпен с видео асистент реферите.

Осем минути преди почивката Дезире Дуе реализира второто попадение във вратата на гостите, а отново Кварацхелия беше точен за класическия успех в полза на парижани в 50-ата минута. Фабиан Руис и Ашраф Хакими също бяха близо до гола във вратата на гостите, а Хварацкелия пропусна да оформи хеттрик. Нант има само една победа в последните си 13 двубоя в Лига 1 и е на 17-та позиция със само 20 спечелени точки.