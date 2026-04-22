Тежък жребий на Европейското за голямата надежда на българската женска борба

Голямата надежда на България в женската борба Биляна Дудова изтегли изключително труден жребий на Европейското първенство в албанската столица Тирана. Тя ще стартира директно от четвъртфиналите на категория до 62 кг, но сред потенциалните й съпернички са две от фаворитките, които ще се срещнат в квалификациите. Тийнейджърката Олга Попова получи опитна съперничка за първата си схватка.

Грейс Булен е особено неудобна за Дудова, която бе победена от норвежката на Европейското и Световното първенство през 2023, както и на рейтинговия турнир в Будапеща през 2024. Досущ като българката, Булен е четирикратна европейска шампионка. Вторият вариант е 25-годишната французойка Амелин Дуар, която през тази година отстъпи на Дудова на финала в категорията на "Дан Колов - Никола Петров".

ОЩЕ: Бойко Борисов призна: ГЕРБ има влияние в БФ борба "през Станка Златева"

Олга Попова, само на 18, пък ще се изправи срещу по-възрастната с десет години Лидия Перес в квалификациите на 57 кг. През тази година тя също взе сребро на "Дан Колов - Никола Петров", но на 59 кг. Първите три българки на Европейското първенство по борба Виктория Бойнова, Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха след първите си схватки в сряда.

Междувременно Кирил Милов стана европейски шампион за трети път! Българският национал надви унгареца Алекс Соке с 3:1 във финала в категория 97 кг в класическия стил на пъренството на Стария континент по борба в Тирана, Албания. Това е първо злато за страната ни, а по-рано Семен Новиков спечели сребърен медал на 87 кг и Стефан Григоров заслужи бронз на 55 кг.