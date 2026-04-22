Тръмп искал ядрените кодове на САЩ, но получил отказ

22 април 2026, 23:00 часа
По време на извънредна среща в събота американският президент Доналд Тръмп се е опитал да получи достъп до ядрените кодове на страната му, но те му били отказани, съобщи британското издание The Mirror, позовавайки се на интервю на пенсионирания Лари Джонсън  от ЦРУ, който участва в популярното предаване в YouTube „Judging Freedom“- Твърди се, че президентът на САЩ е получил отказ от висш военен по време на среща в Белия дом при опит за достъп до ядрените кодове на САЩ.

Заплахите на Тръмп към Иран

Само преди дни американският президент даде "последен шанс" на Иран и заяви, че - цялата страна ще бъде взривена, ако не подпише споразумение. Припомняме обаче, че във вторник американският президент обяви, че удължава прекратяването на огъня, за да позволи преговори с Техеран, без да дава нов краен срок.

По-късно председателят на иранския парламент за пореден път изключи възможността за повторно отваряне на Ормузкия проток, докато продължава блокадата на САЩ на иранските пристанища, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. „Пълното прекратяване на огъня има смисъл само ако не е нарушено от морска блокада ... повторното отваряне на Ормузкия проток е невъзможно, докато прекратяването на огъня открито се нарушава“, написа в платформата Х Мохамед Багер Галибаф, видна фигура в иранския режим. ОЩЕ: Тръмп се закани да взриви цял Иран, Турция работи за алтернатива на Ормузкия проток

Деница Китанова Отговорен редактор
