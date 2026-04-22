Отличен 6: Кирил Милов разкри плана, с който достигна до третото си европейско злато

Кирил Милов даде емоционално интервю пред Българската национална телевизия след завоюваната европейска титла на първенството по борба в Тирания, Албания. За самата финална схватка българинът разкри, че е подходил с ясна тактика, която е изпълнил успешно. Той отбеляза и значението на подготовката, която е провел през годината, въпреки ограниченото участие в състезания. Милов не съжалява за трудностите по пътя си, като ги приема като част от израстването.

Кирил Милов след титлата

"Чувството е неописуемо. Когато постигнеш върха, е много хубаво, но когато успееш да го защитиш след една година тежък труд, е още по-специално. Изключително щастлив съм. Страшно трудно е, защото нивото се вдига постоянно. Вече почти всеки съперник има шанс да стане първи. Това ме мотивира да давам още повече от себе си“, заяви Милов след спечеления финал.

"Бях изградил план още от лагерите. Успях да взема първия партер, което беше ключово, и поведох. След това два пъти ме свалиха, но се защитих добре и така стигнах до победата. Тези шест минути ми се сториха като цял век“, призна шампионът.

"Дадох максимум от себе си в тренировките и бях готов, когато получих този шанс. Всяко нещо е урок. Не съжалявам за нищо – това ме е изградило като човек“, категоричен бе той. "Първо ще почина малко, а след това ще се подготвям за световното първенство, където конкуренцията ще бъде още по-сериозна“, добави борецът.

В края на интервюто шампионът отправи емоционално послание към своите близки и към българските фенове. "Искам да благодаря на семейството си – без тяхната подкрепа нямаше да съм тук. А към всички българи – благодаря за подкрепата. Искам да кажа на младите спортисти да не спират да мечтаят и да се трудят. Един ден трудът се отплаща и мечтите се сбъдват“, завърши Кирил Милов.

