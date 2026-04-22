"Сертифицирана идиотка": Русия и Италия на нож след безпрецедентни обиди на Соловьов към Мелони

Италия е привикала руския посланик в Рим, след като руски телевизионен водещ отправи поредица от остри обиди срещу премиера Джорджия Мелони, съобщи италианският външен министър Антонио Таяни, пише Евронюз.

Според италианските медии водещият Владимир Соловьов е заявил на италиански език по руската телевизия, че Мелони е "позор за човешката раса", "див звяр", "сертифицирана идиотка" и "гадна малка жена".

След това, преминавайки на руски, той обявил, че "тази Мелони е фашистко същество, което е предало своите избиратели", добавяйки, че "тя дори е предала Тръмп".

⚡️ Solovyov called Meloni a "whore" — Russian ambassador summoned to Italy's Foreign Ministry



On air, Vladimir Solovyov made harsh remarks about Italian Prime Minister Giorgia Meloni, including offensive language.



He called her “a fascist creature who betrayed her voters” and… https://t.co/W9d8wPJ7sV pic.twitter.com/TrOcWd7vq6 — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2026

Таяни публикува в "X", че е "призовал руския посланик Алексей Парамонов в Министерството на външните работи, за да изрази официален протест срещу изключително сериозните и обидни забележки, направени от телевизионния водещ".

Италия няма да бъде сплашена от руската пропаганда

Дори опозиционните партии в Италия осъдиха коментарите на руския водещ.

Лидерът на опозиционното "Движение пет звезди" Джузепе Конте определи обидите като неописуеми, докато Мариастела Джелмини от партията "Умерените" (Noi Moderati) нарече забележките неприемливи.

Източник: Скрийншот/Соловев LIVE

"Руски телевизионен водещ, говорител на позицията на Кремъл, отправи неприемливи сексистки обвинения срещу Джорджия Мелони. Още веднъж бихме искали да напомним на руския режим, че тези, които обиждат представителите на италианските институции, обиждат цялата страна и ние не приемаме това", заяви секретарят на Демократическата партия Ели Шлайн.

Барбара Флоридия, председател на надзорната комисия на Rai, подчерта, че личните обиди не са легитимен инструмент за политическа критика и че Италия няма да бъде сплашена от руската пропаганда.

Отношенията между Рим и Москва са обтегнати заради силната подкрепа на Мелони за Украйна, докато някогашните приятелски отношения между нея и президента на САЩ Доналд Тръмп се влошиха, откакто тя защити папа Лъв XIV от словесните атаки на президента на САЩ.

Миналата седмица Тръмп отправи остри критики към Мелони заради нежеланието ѝ да се присъедини към войната с Иран.

"Шокиран съм от нея. Мислех, че има смелост, но грешах", каза той в интервю за италианския всекидневник "Кориере дела Сера".

"Тя се държи неприемливо, защото няма нищо против Иран да има ядрено оръжие и да може да взриви Италия за 2 минути, ако му се открие възможност", допълни той.