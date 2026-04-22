Байерн Мюнхен се спука да пропуска, но размаза Леверкузен за финал в Купата на Германия

22 април 2026, 23:43 часа 601 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Байерн Мюнхен надви Байер Леверкузен с 2:0 в полуфинал за Купата на Германия и очаква съперника си в спора за трофея. Той ще бъде определен от двойката Щутгарт - Фрайбург. Хари Кейн откри резултата в 22-рата минута, а Луис Диас удвои аванса на тима си в заключителните секунди. Баварците тотално доминираха над съперника си, като пропиляха куп положения. Въпреки инкасираните попадения стражът на "аспирините" Марк Флекен блесна с много намеси.

Байерн надви Байер Леверкузен

Гостите стартираха по-силно. Дайо Упамекано пропиля изгоден шанс още в петата минута. Малко по-късно Флекен се справи с изстрел на Луис Диас. Кейн също беше спрян от противниковия вратар. Все пак в средата на полувремето Джамал Мусиала асистира на Кейн за 0:1. Майкъл Олисе можеше да удвои преднината на Байерн, но стреля в ръцете на Флекен.

"Аспирините" трудно излизаха от своето поле. В 40-ата минута Кейн пропусна още едно положение. В началото на втората част стражът на Леверкузен отрази техничен удар на Мусиала. Домакините отвърнаха с първата си по-интересна ситуация. Найтън Тела тества уменията на Нойер, който се справи. Станишич и Лаймер се присъединиха към футболистите, отличили се с изтървани възможности.

Марк Флекен трупаше спасяване след спасяване, докато нападалите на Байерн не спираха да пропускат. Олисе и Диас също бяха разочаровани от стража на "аспирините". В добавеното време логичното се случи. Диас завърши добра атака за крайното 0:2.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Байер Леверкузен Купа на Германия
