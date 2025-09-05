Мерц недоволен от ролята на Европа в света

Европа не си изпълнява ролята на световната сцена и не защитава адекватно своите интереси. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в интервю за официалния медиен канал на неговата партия Християндемократически съюз, което бе излъчено тази сутрин, предаде ДПА.

Канцлерът даде като пример войната в Украйна. " В момента ние не сме способни да упражним ефективен натиск върху Путин, за да бъде спряна тази война. Ние сме зависими от американската подкрепа", каза той.

В същото време страни като Китай, Индия и Бразилия създават нови партньорства с Русия, подчерта Мерц.

Въпреки тези притеснения той приветства признаци за подновяване на европейското единство. "Това до голяма степен зависи от ангажираността на германското правителство и, в този случай, от ангажираността на германския канцлер", добави Мерц.

Той каза, че Германия се стреми да отговори на очакванията за отговорностите, които трябва да поеме на световната сцена, като изтъкна, че това е в интерес и на самата Германия.

Мерц влезе в задочен спор с Фон дер Лайен за миротворците в Украйна