МИ5: Русия и Иран засилват хибридните си атаки във Великобритания

Иран засилва опитите си да нанася удари по по-значими цели като военни бази във Великобритания, а Русия ескалира хибридната си война. Това каза днес ръководителят на британската разузнавателна служба МИ5 Кен Маккалъм в годишната си реч. За заплахите от чужбина в момента МИ5 отделя повече ресурси, отколкото по време на Студената война, каза той. Най-голямо безпокойство буди опасността терористи да използват изкуствения интелект за разработването на биологични оръжия и нови непознати досега патогени.

Британският премиер Анди Бърнам вчера заяви, че е „много вероятно“ Техеран да стои зад предполагаемия заговор за атака срещу военновъздушната база „Феърфорд“, от която излитаха американски бомбардировачи, участващи в ударите срещу Ислямската република. Военните самолети вече напуснаха „Феърфорд“ по разпореждане на президента на САЩ Доналд Тръмп. „Инцидентът в базата „Феърфорд“ на Кралските военновъздушни сили… не е единствен по рода си. Има и други примери… из целия свят“, добави шефът на МИ5.

Русия остава „агресор номер едно“, каза още Маккалъм, цитиран от Ройтерс. Той повтори позицията на други европейски разузнавателни служби, че тактиката на Русия е да се движи на ръба на открит военен конфликт. „Не е случайно, че руските агресори се опитват да всяват тревога в други европейски държави в момент, в който армията им постига минимален напредък на бойното поле в Украйна и то на ужасяващо висока цена“, посочи Маккалъм.

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