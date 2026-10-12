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Мигрантите ще надхвърлят 50% от населението на европейските страни съвсем скоро: Шведският институт за ремиграция

12 октомври 2026, 12:42 часа 882 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Мигрантите ще надхвърлят 50% от населението на европейските страни съвсем скоро: Шведският институт за ремиграция

Шведският институт за ремиграция (IFR) е разработил демографски модел, който оценява кога делът на мигрантите може да надхвърли 50% от населението на европейските страни. Според модела, при запазване на сегашното темпо, Швейцария ще бъде първата европейска държава, в която населението с мигрантски произход ще премине прага от 50% като това ще стане още около 2038 г., ако настоящите тенденции продължат. Причината за толкова близката дата е високият стартов дял — според официалната швейцарска статистика над 39–41% от населението над 15 години вече има мигрантски произход (включително граждани от ЕС като Германия, Италия и Португалия). Междувременно нетната миграция в страната през 2024 г. ще бъде отрицателна за първи път от половин век - тези, които напускат, ще надхвърлят броя на пристигащите.

Белгия ще последва Швейцария до 2044 г., Германия до 2045 г., Швеция до 2046 г., Франция до 2050 г., Обединеното кралство – до 2053 г. Нидерландия, Австрия, Испания също са поставени в близка времева рамка според изчисленията.

Категорията „произход на миграцията“ включва както родените в чужбина, така и родените в страната, при които поне единият родител е роден в чужбина. Гражданството не се взема предвид. 

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Моделът се основава на официална статистика за 14 европейски държави (Франция е дадена отделно). Използва се стандартният метод за възрастово структуриране (матрица на Лесли).  

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IFR е мозъчен тръст, създаден през 2026 г. от австрийския крайнодесен активист Мартин Зелнер. Организацията изрично се стреми към „демографски суверенитет“ и „етнокултурна приемственост“ и насърчава политика на ремиграция.

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Швейцария Миграция мигранти
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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