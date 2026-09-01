Държавите да нямат право на вето за външната политика: 11 членки на ЕС искат край на шантажа

Група от 11 държави от Европейския съюз обедини усилията си, за да поиска прекратяване на "препятстващото" вето, което през последните години парализира външната дейност на ЕС. Предимство трябва да има принципът на добросъвестното сътрудничество, смятат Австрия, Дания, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия, Румъния, Испания и Швеция. Най-общо казано, искането е по въпроси на външната политика да се гласува с квалифицирано мнозинство, а не с пълно единодушие, което през последните години позволяваше на антиевропейски настроени лидери - като бившия унгарски премиер Виктор Орбан - да слагат прът в колелата на блока.

Легитимността е хубаво нещо, но е нужна сила

„Културата на консенсус в Съюза е важен източник на неговата легитимност. Ето защо продължаваме да се стремим към постигане на консенсус, където това е възможно. Но трябва също така да гарантираме, че тази култура на консенсус насърчава общите действия, а не ги възпрепятства – в противен случай ще имаме легитимност, но няма да имаме сила“, заявяват държавите в писмо, адресирано до върховния представител на ЕС Кая Калас, с което от Euronews са се запознали и цитират.

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„Външната дейност на Съюза е изправена пред коренно променена обстановка, белязана от стратегическа конкуренция, нарастваща нестабилност и опити за подкопаване на международния ред, основан на правила“, пишат страните в документа, изпратен и до онези държави членки, които не са го подписали, включително България.

„В тази обстановка способността на Съюза да защити своите ценности и интереси, зависи от това дали той може бързо и ефективно да мобилизира своето колективно политическо, икономическо и дипломатическо влияние", пише още в писмото.

Германия, най-голямата държава членка, е начело на призивите за реформа на външната политика на ЕС.

Снимка: германският канцлер Фридрих Мерц, Getty Images

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Призив за промяна на политиката на единодушие: пет предложени принципа след научения урок "Орбан"

Съгласно правилата на ЕС външната политика се определя строго с единодушие, което означава, че една-единствена държава може по всяко време да върже ръцете на останалите 26 страни членки.

По-рано тази година Виктор Орбан, който вече не е на власт в Будапеща, предизвика безпрецедентна криза, когато внезапно блокира заема от 90 милиарда евро за Украйна, лично одобрен от лидерите на ЕС, заради несвързан с това спор с Киев относно потоците от руски петрол към Унгария по нефтопровода „Дружба“.

Въз основа на поуките от годините на Орбан, подписалите излагат пет принципа, които според тях трябва да направляват и подобряват общата външна политика на блока:

да се спазват принципите на искрено сътрудничество и взаимна солидарност;

да се използва по-често конструктивното въздържане, за да се заменят ветотата;

да се избягва обвързването на външнополитическите решения с въпроси, които „по същество нямат връзка“;

проучване на възможностите в рамките на договорите на ЕС за преминаване от единодушие към квалифицирано мнозинство;

представяне на „обосновани жизненоважни причини“ за блокиране на такава стъпка.

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„Правната рамка за всичките пет принципа вече е налице. Изцяло от нас зависи да ги приложим на практика и по този начин да напреднем във външната си политика“, се казва в писмото, цитирано от Euronews.

Преходът би могъл да се осъществи на индивидуална основа, а не наведнъж.

Поддръжниците на идеята твърдят, че това би ускорило вземането на решения, докато противниците смятат, че би подкопало демократичната легитимност. Малките държави членки разглеждат ветото като полезен инструмент, към който да прибегнат в краен случай, за да защитят своите становища и интереси срещу влиянието на по-големите страни членки. Видяхме в случая с Унгария обаче какво се случва, ако интересите всъщност се окажат не национални, а руски.

Нито една от балтийските държави не се присъедини към инициативата.

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