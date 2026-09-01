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Германия обвини Русия за опита за атака с дрон на летището на Лайпциг

01 септември 2026, 21:42 часа 712 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Германия обвини Русия за опита за атака с дрон на летището на Лайпциг

Германското правителство обвини днес Русия за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец, предаде Асошиейтед прес. Дронът беше открит в близост до украински самолет вечерта на 4 август, след което бе обезвреден. Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че опитът за атака се вписва в познатата схема на "руските хибридни операции". Германското правителство "стигна до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август", обяви той. "Предполагаме, че Германия е цел на по-нататъшни хибридни атаки от страна на Русия", каза още Добринт.

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Външният министър Йохан Вадефул заяви, че руското консулство в Бон ще бъде затворено, считано от 18 септември, а договорът, съгласно който се управлява културният център "Руски дом" в Берлин, ще бъде прекратен. Летището Лайпциг/Хале е важен транспортен център за международни товарни превози и за оказване на подкрепа на Украйна, посочва АП. Сред самолетите, които редовно го използват, са украинските транспортни самолети "Антонов".

Летището е и седалище на Стратегическата международна програма за въздушен транспорт на НАТО (SALIS), която понастоящем работи почти ежедневно, за да доставя оборудване за бойните групи на НАТО по източния фланг на алианса – от Финландия до Румъния – и да подпомага мисиите на ЕС и страните членки на алианса.

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През 2024 г. запалително устройство се възпламени в логистичен център на летището и подпали товарен контейнер преди той да бъде натоварен на товарен самолет . Западни служители по сигурността подозират, че и този случай е бил организиран от руските разузнавателни служби.

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Москва е обвинявана от представители на западни правителства, че води кампания на саботаж и дестабилизация в цяла Европа с цел да подкопае подкрепата за Украйна и да дестабилизира европейските страни.

Говорителят на руското МВнР Мария Захарова отговори с думите, че на 1 септември, 1939 година, Нацистка Германия започнала Втората световна война: "(..>) дали те "просто в случай, че се сетят", демонстрираха поредната си проява на глупост и невежество или буквално обявиха завръщане към корените си, ритуално демонстрирайки намеренията си?".

На 1 септември 1939 г. Германия разпали Втората световна война, убивайки 70 милиона души, 27 милиона от които руснаци

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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен междувременно заяви, че утре ще обсъди с генералния секретар на НАТО Марк Рюте опита за атака с дрон в Лайпциг. Освен това в публикация в социалната мрежа Екс тя добави, че външните министри на ЕС ще подготвят отговор на случая на предстоящата си среща.

НАТО ще продължи да укрепва способностите си да възпира и да защитава съюзниците си срещу всяка заплаха след неотдавнашния опит за атака с дрон в Лайпциг, който германските власти приписаха на Русия, заяви от своя страна Рюте. "НАТО изразява пълна солидарност с Германия след руската хибридна атака в Лайпциг на 14 август", написа той в публикация в Екс.

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Германия Русия обвинение дрон Лайпциг руски дрон
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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