DARA напуска Virginia Records

Победителката в конкурса Евровизия - DARA, съобщи за огромна промяна в кариерата си. Тя обяви това в социалната мрежа Instagram.

Ето какво написа DARA:

Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока.



След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с Virginia Records стига до своя край.

Още: Хроничният български хейт: От "Няма как да стане" до "Браво, гордеем се!" за пет минути



Благодарна съм за всичко, което създадохме заедно - за доверието, смелостта, любовта към музиката и всички споделени успехи. Зад тази история стои екип от хора, които вложиха сърце, талант и отдаденост, и към които ще останат обич, уважение и искрена признателност.



Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават.

Още: DARA за първия си албум на английски: Работих усилено по него и съм развълнувана

Продължавам напред с благодарност към изминатия път и с огромно вълнение към всичко, което предстои.



С любов,

DARA