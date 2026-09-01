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DARA напуска Virginia Records

01 септември 2026, 22:12 часа 902 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
DARA напуска Virginia Records

Победителката в конкурса Евровизия - DARA, съобщи за огромна промяна в кариерата си. Тя обяви това в социалната мрежа Instagram.

Ето какво написа DARA:

Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока.

След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с Virginia Records стига до своя край.

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Благодарна съм за всичко, което създадохме заедно - за доверието, смелостта, любовта към музиката и всички споделени успехи. Зад тази история стои екип от хора, които вложиха сърце, талант и отдаденост, и към които ще останат обич, уважение и искрена признателност.

Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават.

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Продължавам напред с благодарност към изминатия път и с огромно вълнение към всичко, което предстои.

С любов,
DARA

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компания DARA Дара
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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