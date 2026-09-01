Спорт:

"Зеленски е на хълма Поклонная и гледа Кремъл през бинокъл": Защо Путин отказал среща с директора на ЦРУ

01 септември 2026, 16:36 часа 345 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
"Зеленски е на хълма Поклонная и гледа Кремъл през бинокъл": Защо Путин отказал среща с директора на ЦРУ

Руският диктатор Владимир Путин е отменил планирана среща с директора на ЦРУ Джон Ратклиф по време на посещението му в Москва на 25 август поради различия по въпроса за войната в Украйна, съобщава независимата руска разследваща медия "Агентство". По време на визитата си в Русия шефът на ЦРУ се срещна със Сергей Наришкин - ръководителя на Руската служба за външно разузнаване, и с Александър Бортников, който ръководи Федералната служба за сигурност (ФСБ).

Основната цел на посещението на Ратклиф, както вече се разбра, е била да прикани руското ръководство да постигне споразумение възможно най-скоро, за да се сложи край на войната на Москва срещу Украйна. Американското разузнаване предполага, че военното и икономическото положение на Русия се влошава неумолимо, така че за страната би било по-изгодно да сключи сделка сега, отколкото да чака по-нататъшно отслабване.

По време на разговорите с Бортников директорът на ЦРУ е изразил собствената си мрачна оценка за положението на Русия във войната.

Още: Залозите кой ще издържи: Картите на Путин, Тръмп и Европа, натиск и от Индия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Възмущение в Кремъл и отказ от преговори

Първоначално Путин е бил подготвен за лична среща с Джон Ратклиф и дори е освободил време в графика си за нея. След една от срещите на американския представител с шефовете на разузнавателните служби обаче съдържанието на разговора било незабавно предадено на лидера на Кремъл, след което той решил, че провеждането на преговори е нецелесъобразно, пише "Агентство".

„От думите му (на Ратклиф - бел. ред.) се създаваше впечатлението, че Зеленски вече стои на хълма Поклонная (една от най-високите точки в Москва - бел. ред.) и гледа Кремъл през бинокъл. Всички разбират, че това не е така“, казва пред изданието източник, близък до Кремъл.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Kremlin.ru

Източникът добавя още, че Москва е тълкувала това изявление така, сякаш Ратклиф е сбъркал адреса. В същото време Кремъл не знае до каква степен позицията на директора на ЦРУ отразявала общата линия на цялата администрация на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Още: Защо шефът на ЦРУ отиде в Москва? Предположения - подготвял е почвата за мир

Прессекретарят на Путин, Дмитрий Песков, потвърди, че не е имало среща между Путин и Ратклиф, но отбеляза, че диктаторът е бил незабавно информиран за резултатите от разговорите. „Разбира се, президентът Путин бива информиран за всичко без забавяне“, посочи преди дни Песков.

Според редица медийни съобщения Джон Ратклиф обаче е предупредил руската страна, че ескалация на войната в Украйна би сближила американския президент с украинския му колега Володимир Зеленски. По време на визитата в Москва той е предложил да се проведе тристранна среща между Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и Владимир Путин. Axios съобщава, че тази среща би имала за цел да се намерят начини за прекратяване на войната в Украйна.

Още: NYT: Шефът на ЦРУ предал на Русия колко брутални са загубите ѝ, за да извади Путин от фалшивата реалност

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
мирни преговори ЦРУ Русия Владимир Путин Джон Ратклиф Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес