"Зеленски е на хълма Поклонная и гледа Кремъл през бинокъл": Защо Путин отказал среща с директора на ЦРУ

Руският диктатор Владимир Путин е отменил планирана среща с директора на ЦРУ Джон Ратклиф по време на посещението му в Москва на 25 август поради различия по въпроса за войната в Украйна, съобщава независимата руска разследваща медия "Агентство". По време на визитата си в Русия шефът на ЦРУ се срещна със Сергей Наришкин - ръководителя на Руската служба за външно разузнаване, и с Александър Бортников, който ръководи Федералната служба за сигурност (ФСБ).

Основната цел на посещението на Ратклиф, както вече се разбра, е била да прикани руското ръководство да постигне споразумение възможно най-скоро, за да се сложи край на войната на Москва срещу Украйна. Американското разузнаване предполага, че военното и икономическото положение на Русия се влошава неумолимо, така че за страната би било по-изгодно да сключи сделка сега, отколкото да чака по-нататъшно отслабване.

По време на разговорите с Бортников директорът на ЦРУ е изразил собствената си мрачна оценка за положението на Русия във войната.

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Възмущение в Кремъл и отказ от преговори

Първоначално Путин е бил подготвен за лична среща с Джон Ратклиф и дори е освободил време в графика си за нея. След една от срещите на американския представител с шефовете на разузнавателните служби обаче съдържанието на разговора било незабавно предадено на лидера на Кремъл, след което той решил, че провеждането на преговори е нецелесъобразно, пише "Агентство".

„От думите му (на Ратклиф - бел. ред.) се създаваше впечатлението, че Зеленски вече стои на хълма Поклонная (една от най-високите точки в Москва - бел. ред.) и гледа Кремъл през бинокъл. Всички разбират, че това не е така“, казва пред изданието източник, близък до Кремъл.

Снимка: Kremlin.ru

Източникът добавя още, че Москва е тълкувала това изявление така, сякаш Ратклиф е сбъркал адреса. В същото време Кремъл не знае до каква степен позицията на директора на ЦРУ отразявала общата линия на цялата администрация на президента на САЩ Доналд Тръмп.

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Прессекретарят на Путин, Дмитрий Песков, потвърди, че не е имало среща между Путин и Ратклиф, но отбеляза, че диктаторът е бил незабавно информиран за резултатите от разговорите. „Разбира се, президентът Путин бива информиран за всичко без забавяне“, посочи преди дни Песков.

Според редица медийни съобщения Джон Ратклиф обаче е предупредил руската страна, че ескалация на войната в Украйна би сближила американския президент с украинския му колега Володимир Зеленски. По време на визитата в Москва той е предложил да се проведе тристранна среща между Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и Владимир Путин. Axios съобщава, че тази среща би имала за цел да се намерят начини за прекратяване на войната в Украйна.

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